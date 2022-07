Sanremo 2023, tutti se lo erano chiesto: i guadagni stellari di Chiara Ferragni

Tutti se lo erano chiesto: quanto guadagna Chiara Ferragni con la sua presenza al Festival di Sanremo 2023? Il suo compenso, fra i più alti di questi ultimi anni, in realtà è quasi pari ai compensi che riceve per un post sui social network.

Chiara Ferragni è stata la prima influencer italiana ad aver riscosso un successo internazionale e, soprattutto duraturo. ha saputo sfruttare sin da subito la sua immagine, trasformata in brand, per vedere i suoi prodotti, arrivando ad aprire un negozio a Milano. Inizialmente non sembrava essere interessata alla Tv, ma forse qualcosa è cambiato.

Nel 2021 è uscita la prima stagione di The Ferragnez, un docufilm che racconta su Amazon video la quotidianità sua e del marito Fedez. A fine giugno la coppia ha annunciato che sono iniziate le riprese della seconda stagione, che presto sarà distribuita online. Anche Amadeus ha annunciato a sorpresa che la Ferragni diventerà co-conduttrice.

Quanto guadagna Chiara Ferragni a Sanremo?

Chiara Ferragni, infatti, affiancherà Amadeus nella puntata di apertura ed in quella di chiusura di Sanremo. Insomma, l’influencer sarà presente nelle giornate più importanti e più seguite della kermesse musicale. Sembrerebbe che Amadeus abbia proposto più volte e per più anni il ruolo di co-conduttrice al Festival, ma che ha accettato solo quest’anno.

Forse Amadeus ha tentato l’avvicinamento attraverso Fedez? Anche il cantante di Corsico ha fatto la sua prima apparizione a Sanremo nel 2021 insieme a Francesca Michelin. Con la canzone Chiamami per nome ottennero il secondo posto, e l‘influencer a causa della pandemia di Covid segui praticamente dal vivo in Tv tutta la gara musicale.

Il compenso dell’influencer è quasi pari a quello di un post sui social

Potrebbe sorprendere scoprire che Chiara Ferragni Guadagnerà 100 mila euro per le due puntate di Sanremo in cui sarà co-conduttrice. L’importo è ben più alto di quanto ricevuto da una star come Checco Zalone. Per i suoi sketch comici, la Rai lo aveva retribuito con 70 mila euro. Un’attrice popolare come Sabrina Ferilli, invece, concordò 25 mila euro.

Drusilla Foer, la cui popolarità è esplosa proprio grazie a Sanremo, aveva concordato un compenso di 15 mila euro. I 100 mila euro che prenderà Chiara Ferragni corrispondono quasi quanto l’influencer si fa pagare per una sponsorizzazione. Con un post su Instagram, infatti, può arrivare a guadagnare fino a 78 mila euro.

Ecco la reazione di Chiara Ferragni, Fedez e degli amici all’annuncio Tv di Amadeus riguardo la presenza dell’influencer a Sanremo 2022:

Questa è l’immagine con cui Simona Ventura e Chiara Ferragni hanno condiviso la loro chiaccherata con i fan. L’influencer avrebbe chiesto all’esperta presentatrice dei consigli per condurre al meglio il Festival di Sanremo.