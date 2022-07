Rivelazione shock a Uomini e Donne: “Stavamo insieme, la redazione non lo sapeva”

Arriva a distanza di tempo la rivelazione di un ex volto di Uomini e Donne riguardo una relazione che è avvenuta a telecamere spente

Confermatissimo anche nel palinsesto Mediaset 2022-2023, il programma Uomini e Donne continua a far parlare di sé anche nei mesi estivi. In particolare per le indiscrezioni ed i retroscena che spuntano, anche a mesi o anni di distanza, riguardo i protagonisti del noto dating show.

Maria De Filippi ha letteralmente lanciato numerosi volti noti della TV nostrana, tra futuri attori, influencer e protagonisti dei reality show. I quali non dimenticano certo l’esperienza a Uomini e Donne, come nel caso di un ex corteggiatore non giovanissimo.

Il magazine PiùDonna ha interpellato in tal senso Simone Virdis, volto noto di Uomini e Donne per quanto riguarda il Trono Over poco prima dello scoppio della pandemia. L’uomo è stato un cavaliere che ha fatto molto discutere per le sue frequentazione durante la trasmissione di Canale 5.

Virdis sgancia la bomba a Uomini e Donne: le frequentazioni con ben due dame

Simone Virdis è stato protagonista e presenza fissa di Uomini e Donne nella stagione 2019-2020. Dunque è passato del tempo dalla sua partecipazione al programma della De Filippi, ma l’imprenditore è tornato a parlarne sganciando un paio di bombe.

Virdis infatti ha ammesso di aver avuto frequentazioni nascoste e reali con ben due dame presenti a Uomini e Donne. Ovvero Veronica Ursida e Valentina Autiero, anche loro volti piuttosto noti e discussi del programma.

Il cavaliere lombardo ha parlato prima della frequentazione con Valentina, avvenuta brevemente ma con esiti poco fortunati: “In programmi come Uomini e Donne molti cercano il clamore per trovare il consenso. Una persona inesperta come me si ritrova impreparata. Ero uscito con Valentina e mi aveva chiesto di giurare di non dire che ci eravamo scambiati un bacio. Poi in studio, quando ho negato il bacio per rispetto a lei, è intervenuta dicendo ‘ma come se ci siamo baciati’. Lo ha fatto solo per creare la dinamica e farmi passare per bugiardo”.

Ancor più clamorosa la rivelazione sulla storia con Veronica: “Con lei mi sono sentito per mesi, la redazione neanche lo sapeva. Lei mi chiese di cancellare tutto quello che ci eravamo scritti perché eravamo sotto osservazione. Lei era curata perché usciva con Armando e loro capivano che gli piacevo io. Un giorno andammo a pranzo, una giornata bellissima insieme, e mi disse che in trasmissione avrebbe lasciato Armando per uscire con me. In studio, poi, decise di rimanere con lui, senza neanche avvisarmi. Io ovviamente ho avuto una reazione e ho svelato il nostro rapporto, e lei ha anche negato di essere venuta a pranzo con me. Io sono passato per pazzo e ho subito le conseguenze delle loro bugie”.