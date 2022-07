Raffaella Carrà, il ricordo di Mara Venier è da brividi: tutti commossi

Nelle ultime ore Mara Venier ha voluto ricordare ancora una volta l’amata e scomparsa Raffaella Carrà: le sue parole commuovono tutti.

Mara Venier è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana. La conduttrice veneta si distingue dalla concorrenza per la sua genuinità e nelle ultime ore ha voluto ricordare Raffaella Carrà: le parole commoventi.

A giorni si celebrerà il primo anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. L’artista, icona dello spettacolo italiano, si è infatti spenta lo scorso 5 luglio 2021 ed in questi giorni e nei giorni avvenire molti artisti e volti noti del piccolo e grande schermo stanno ricordando attraverso i loro social la Carrà. Al coro nelle ultime ore si è unita anche Mara Venier, che su Instagram ha immortalato un omaggio floreale per la cantante, conduttrice e ballerina allestito dal comune di Milano.

La conduttrice di Domenica In, passeggiando tra le vie del capoluogo lombardo, si è imbattuta nell’omaggio ed ha ricordato l’amica scomparsa. Così dopo aver scattato la foto ha voluto scrivere: “Guardate che meraviglia, sono tutti fiori in Via della Spiga per un omaggio a Raffaella Carrà“. Le due infatti erano legatissime e Mara ha voluto far sentire ancora una volta tutto il suo affetto per la scomparsa della collega, amica e artista italiana.

Mara Venier ricorda Raffaella Carrà: “Ovunque tu sia, ci manchi”

Mara Venier e Raffaella Carrà erano legate da un lungo e sincero rapporto di amicizia. Quando fu lanciata la notizia della morte della Carrà lo scorso anno, Mara subito confessò di essere provata e addolorata e che la Carrà era e per sempre rimarrà la più brava di tutte in questo lavoro. Ovviamente anche nell’ultima edizione di Domenica In non sono mancati i numerosi omaggi ad una delle artiste italiane più iconiche di sempre.

L’ultimo omaggio è arrivato proprio a fine anno durante un’intervista con Renato Zero. In quell’occasione la Venier ha ammesso commossa: “Ovunque tu sia, ci manchi. Mi sembra impossibile che sia morta. Mi sembra davvero impossibile che non ci sia più“. Ora per Mara non resta altro che aspettare l’anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà per l’ultimo omaggio. Solo successivamente, infatti, potrà concentrarsi sulla nuova edizione di Domenica In, confermata anche nel palinsesto televisivo 2022/2023.