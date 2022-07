Netflix, brutto incidente al volto per l’attore: cancellati tutti gli appuntamenti – FOTO

Un brutto incidente al volto ha messo ko l’amato attore di Netflix, che si è visto costretto a cancellare improvvisamente tutti i suoi impegni professionali.

Il pubblico lo ha conosciuto in una delle produzioni più famose al mondo e fra le più amate di Netflix, La Casa di Carta. James Lorente, però, ha soprattutto una formazione teatrale ed una lunga carriera nel piccolo schermo. Alla soap opera Il segreto deve moltissimo, come lui stesso ha spiegato più volte, definendola una vera e propria scuola.

James Lorente ne Il segreto ha interpretato Elias Mato, uno dei personaggi più perfidi della soap opera. Ha scritto anche un libro di poesie ed è un apprezzato cantante spagnolo. Anche a La Casa di Carta deve moltissimo: sul set delle riprese ha incontrato Maria Pedraza, che nel film è Alison Parker. I due hanno avuto una relazione quasi decennale.

Netflix, il brutto incidente ferma l’attore de Il segreto

Oggi Jamie Lorente è fidanzato con la costumista Marta Goenaga, anche lei conosciuta sul set de La Casa di Carta. Recentemente hanno avuto la loro prima bambina e l’artista ha lanciato anche la sua nuova canzone, 7 Demonios. La sua vita personale e professionale procedeva dunque a gonfie vele, fino a quando non ha annunciato un brutto incidente.

L’attore de La Casa di Carta si è mostrato su Instagram in un primo piano che evidenzia il preoccupante problema di salute. Jamie Lorente ha lasciato intendere che, forse, a causa di questo problema non sarà più in grado di portare avanti i suoi concerti ed anche la sua carriera in teatro, televisione e cinema.

La foto shock che mostra la pupilla completamente dilatata

La foto condivisa dall’amato personaggio Denver de La Casa di Carta mostra chiaramente due problemi all’occhio sinistro. Sembrerebbe proprio che si sia rotto la cornea: l’occhio e tutto arrossato e, soprattutto, c’è una pupilla che è completamente dilatata, arrivando quasi a coprire del tutto l’iride.

Come riporta il portale spagnolo www.elevantes.com, James Lorente dovrebbe aver riscontrato questo problema dopo un violento impatto con l’occhio da parte di un oggetto appuntito. Si renderebbe necessaria un’operazione all’occhio per il protagonista delle produzioni Netflix in modo da poter risolvere l’incidente.

Ecco la foto condivisa su Instagram che mostra il problema all’occhio di James Lorente:

Questo, invece, è il suo nuovo singolo musicale 7 Diablos: