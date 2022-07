Nancy Pelosi in Italia riceve la cittadinanza onoraria di Fornelli

Da oggi Fornelli avrà come cittadina onoraria la terza carica dello Stato più potente del mondo: "Meraviglioso essere qui".

“Qui è nata nel 1909 Annunziata Lombardi, mamma di Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America”. Oggi è un giorno di festa per Fornelli, un Paese in provincia di Isernia, per la visita della speaker della Camera dei rappresentanti americani Nancy Pelosi.

L’onorevole è andata in visita alla casa dei nonni, dove nacque anche la madre e per ricevere la cittadinanza onoraria. Pelosi era stata formalmente invitata dal sindaco Giovanni Tedeschi dopo la scoperta delle sue origini molisane, nel 2017: “Spero di visitare presto Fornelli”, fu la risposta alla lettera che la Proloco le aveva inviato.

Da oggi Fornelli avrà come cittadina onoraria la terza carica dello Stato più potente del mondo: “Meraviglioso essere qui: le radici forti ci danno le ali della libertà, più siamo fedeli alle radici più sarà facile spiegare le nostre ali”.

Il primo cittadino Tedeschi ha consegnato le chiavi di Fornelli a Nancy Pelosi: “Apprezzo il riconoscimento e l’ospitalità, ora con queste chiavi devo ritornare”, ha affermato.

Durante la cerimonia che si è tenuta all’Auditorium comunale, la speaker ha ricordato la storia della sua famiglia: “Mio nonno era meraviglioso. Passeggiando tra i vicoli mi è sembrato di vederlo. Qui ha avviato il suo pastificio, sono orgogliosa di essere stata sua nipote, una nipote amata”.