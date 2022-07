GF Vip 7, prime scintille: Sonia Bruganelli non ci sta e si lamenta

Sonia Bruganelli comincia a lamentarsi ancor prima che il GF Vip 7 possa cominciare: ecco il motivo dello scontro

Opinionista bis, ma senza Adriana Volpe e con una lamentela già in corso: la moglie di Paolo Bonolis ha già puntata i piedi per terra contro la produzione per un piccolo cavillo che è piombato all’improvviso.

Sonia Bruganelli sarà l’opinionista del GF Vip 7 insieme a Orietta Berti: sono loro i cavalli su cui ha voluto puntare Alfonso Signorini escludendo soltanto Adriana Volpe, senza ben specificarne il motivo. All’annuncio, metà del pubblico si è mostrato gioioso, ma l’altra metà ha storto il naso: ormai il dado è tratto e dalla produzione le opinioniste sono state scelte. L’approdo di Orietta Berti su Canale 5 come opinionista del reality show ha destato grande curiosità e l’attesa di vederla in TV cresce a dismisura.

Sonia Bruganelli ha iniziato a lamentarsi a due mesi dall’inizio del reality show proprio per la data prevista. In particolare, sembrava che la data della prima puntata sarebbe dovuta essere lunedì 19, ma nelle ultime ore si è vociferato di un possibile cambiamento che avrebbe seccato la futura opinionista.

Sonia Bruganelli su Instagram: “Sempre prima?” la reazione del web

Su Instagram, Sonia Bruganelli ha condiviso lo screen di una storia della pagina grande_fratello_tv che parla dell’inizio del reality show anticipato al 12 settembre e l’opinionista, con delle emoji sbalordite ha aggiunti: “Sempre prima?”. Anche Alfonso Signorini sulle sue storie Instagram ha parlato di una probabile partenza anticipata di una settimana, usando però la parola ‘forse’. Quanto detto dal conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Grande Fratello VIP lascia pensare che dalla produzione stanno pensando alla soluzione migliore, in vista anche dei competitor della fascia oraria del lunedì.

Sotto al post della Bruganelli, intanto, sono in tanti a domandarsi: “Ma non disse che non ci sarebbe stata più?” riferendosi al suo ruolo da opinionista nel reality show di Canale 5, ma a quanto pare la moglie di Paolo Bonolis ci ha ripensato ed ha deciso di sedere sulla comoda poltrona degli studi Mediaset.