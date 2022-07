GF Vip 7, i nomi dei primi tre concorrenti: c’è anche lui!

Mediaset in queste settimane sta preparando la nuova edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore sono spuntati i primi tre concorrenti: chi sono.

Sono in corso i preparativi del Grande Fratello Vip 7, con Alfonso Signorini che ha deciso di rivelare chi sono i primi tre concorrenti che parteciperanno alla trasmissione. Andiamo quindi a scoprire i nomi dei vipponi che saranno presenti in casa.

Sono ore caldissime per Mediaset che sta organizzando la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Infatti non è un mistero che Alfonsi Signorini ha iniziato i casting per il GF Vip 7 pronto a tornare su Canale 5 il prossimo 19 settembre e potrà contare su un doppio appuntamento settimanale. Così il conduttore e autore del reality cercherà di garantire un’altra scoppiettante edizione del reality show. Pare proprio però che sia certo l’ingresso di tre nuovi concorrenti nella casa del reality show.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Very Inutil People. Infatti il portale specializzato ha rivelato tre nomi non proprio famosi, anche se la strategia di Signorini è oramai nota. Infatti il presentatore anche quest anno vorrà mettere in piedi un cast composto da personaggi importanti e altri meno conosciuti al grande pubblico. A varcare la porta rossa quindi dovrebbero essere: Chadia Rodriguez, Asia Gianese ed Antonino Spinalbese. Il più famoso tra i tre è senza ombra di dubbio l’ex di Belen Rodriguez. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli.

GF Vip 7, Alfonso Signorini pronto all’annuncio dei primi tre concorrenti: chi sono

I primi tre nomi pronti a confermare la partecipazione al GF Vip 7 sono quindi Chadia Rodriguez, Asia Gianese ed Antonino Spinalbese. Partiamo subito dalla prima, come ben sappiamo Chadia è una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole. Nata ad d Almeria, in Spagna, è cresciuta a Torino e poi si è trasferita a Milano per inseguire il suo sogno di fare la modella e la cantante. La Rodriguez è un’attivista della comunità LGBTQ+. Non solo musica: nel suo curriculum pure un’esperienza da conduttrice, al timone di Sex, lies & Chadia, su Real Time.

Mentre invece Asia Gianese è una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso. Classe 1999 è laureata in Scienze Politiche ed è diventata famosa per aver attraversato in auto il sagrato del Duomo di Milano. Su Instagram conta oltre un milione di followers.

Infine passiamo ad Antonino Spinalbese, noto per essere ex fidanzato di Belen Rodriguez. Dalla relazione tra i due è nata la piccola Luna Mariè. In molti ricorderanno che Antonino è un fotografo, modello, influencer e imprenditore. Il Grande Fratello Vip 7, quindi, sarà la sua prima esperienza televisiva.

Questi sembrerebbero essere i primi tre nomi sicuri di partecipare alla trasmissione. Al momento però sono diversi i nomi in lizza, tra questi troviamo: Guendalina Canessa, Antonella Fiordelisi, Alvaro Vitali, Pamela Prati, Gigliola Cinquetti, Manuela Arcuri, la figlia di Vittorio Sgarbi Evelina, Antonio Razzi, Max Felicitas, Brenda Asnicar, Federico Fashion Style. Vedremo se nelle prossime ore verranno annunciati alcuni dei nomi in questa lista.