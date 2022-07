Bomba Gemma Galgani! Ora non ci sono più dubbi: incredibile decisione

Una delle donne maggiormente chiacchierate e discusse di Uomini e Donne starebbe per prendere una decisione davvero originale

Confermatissimo anche nel futuro palinsesto di Canale 5 il programma Uomini e Donne, condotto ormai da moltissimi anni da Maria De Filippi. Il dating show del pomeriggio ritroverà dunque vecchie conoscenze e accoglierà nuovi ospiti e tronisti.

Di sicuro la nuova annata riprenderà con la presenza in studio fissa delle due dame forse più chiacchierate di Uomini e Donne. Ovvero Ida Platano e Gemma Galgani, che hanno tra l’altro legato moltissimo fra loro. Ma se la parrucchiera di Brescia si sta godendo l’estate lontana dei riflettori, la dama torinese fa invece parlare di sé per una decisione singolare.

Pare che Gemma voglia nuovamente ricorrere in queste settimane alla chirurgia estetica. L’indiscrezione arriva dal magazine Nuovo, che ha annunciato la decisione originale della protagonista del salotto di Maria De Filippi. Gemma è pronta a finire nuovamente sotto i ferri.

Dopo il seno e le labbra un nuovo intervento chirurgico per Gemma Galgani

La rivelazione riguarda precisamente il naso di Gemma Galgani. La donna è intenzionata a sottoporsi ad un importante ritocco al rilievo mediano del viso, un vero e proprio crucci per moltissimi tra uomini e donne viste le dimensioni a volte spropositate, a volte particolari.

Gemma avrebbe preso contatti con i chirurgi per modificare l’aspetto del suo naso durante questo periodo di pausa da Uomini e Donne. La dama di Torino sarebbe al quarto ritocchino in tempi recenti: infatti ha già aumentato il volume del seno, delle labbra e anche effettuato un lifting al viso.

Il magazine Nuovo ha poi interpellato per una sorta di consulto medico il chirurgo estetico Luca Lecciso, il quale ha dato il suo parere per la rinoplastica di Gemma: “Non c’è nulla di male a sottoporsi ad un intervento di rinoplastica. Fossi in lei definirei giusto la punta, rendendola ancora più corta…Volendo si potrebbero ridurre anche le dimensioni delle narici”.

Qualcuno ha parlato di possibili rischi per Gemma, vista l’età non giovanissima della donna e soprattutto i recenti interventi già subiti a livello estetico. Ma il dott. Lecciso dà rassicurazioni: “Se si gode di buona salute non c’è alcun problema per un intervento del genere, forse farei solo passare più tempo tra un intervento e l’altro”.