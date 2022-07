Beatrice Valli smentisce le indiscrezioni: “A volte si nascondono cose che fanno male”

Beatrice Valli si è vista sommersa di domande da parte dei propri fan, che foto dopo foto e dalle indiscrezioni erano diventati sempre più sospettosi che fosse incinta per la quarta volta. Ecco cosa ha risposto l’ex Uomini e Donne.

Il 24 giugno è andato in onda su Real Time Beatrice e Marco – Una storia d’amore. Il filmato ha ripercorso i momenti più belli della coppia che si è incontrata negli studi di Uomini e Donne, fino al giorno del matrimonio a Villa Lysis, Capri. Questa scelta ha regalato molta popolarità all’influencer, ma anche molte polemiche.

Gli ammiratori di Beatrice Valli non hanno mancato di sottolineare come il matrimonio con Marco Fantini fosse di fatto un’enorme sponsorizzazione. Qualsiasi dettaglio era stato scelto in base a degli accordi pubblicitari, un po’ come avvenuto anche per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni nella Dimora delle Balze l’1 settembre 2018, vicino Noto, in Sicilia.

Il set fotografico fa nascere i sospetti dei fan

Verso la fine di giugno, alcune foto pubblicate da Beatrice Valli hanno subito fatto sospettare i fan che l’ex di Uomini e Donne potesse aspettare il quarto figlio. In una serie di foto che la ritraevano in riva al mare con un pigiama palazzo di colore blu, effettivamente sembrava che i pantaloni a vita alta fossero stati messi per nascondere il pancino.

Poteva trattarsi anche di un illusione ottica dovuta al gioco di luci, ma i fan hanno continuato ad accrescere i loro sospetti giorno dopo giorno. L’influencer si è dunque sentita costretta a chiarire se effettivamente fosse incinta e soprattutto perchè fino a quel momento non aveva detto nulla sui propri social network.

Beatrice Valli, la dura smentita: è incinta per la quarta volta?

Beatrice Valli ha spiegato di non essere affatto incinta. Ha un’intolleranza al lattosio, che ogni tanto le provoca del gonfiore alla pancia. Ha inviato i propri followers ad essere più sensibili: “Magari dietro a questa domanda non c’è nulla di male. A volte, però, si nascondono cose che fanno male, in cui uno sta soffrendo o non vuole esternare“.

Ha voluto fare anche un altro esempio di persone che mancano di sensibilità. Quando si è trovata a confidare il desiderio di allargare la famiglia, si è sentita dare delle risposte piccate: “Ma non sei stufa di fare figli?“. L’influencer si è detta scioccata da questo tipo di risposte, che rischiano di ferire seriamente l’interlocutore.

Ecco uno dei tanti set di foto pubblicate che hanno fatto pensare a molti fan che Beatrice Valli fosse di nuovo incinta: