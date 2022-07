Ballando con le Stelle 2022, scelto il cast: spuntano due campioni olimpici

Novità importantissime e prime ufficialità nel cast di Ballando con le Stelle, che prenderà il via con la nuova stagione televisiva Rai

L’ufficialità del nuovo palinsesto Rai è arrivata. Confermatissimo per la prossima stagione televisiva il talent show più amato del sabato sera: Ballando con le Stelle, il programma dedicato al ballo ed alle coreografie che vede come protagonisti vip e personaggi noti.

L’edizione 2022 del programma andrà in onda dall’8 ottobre prossimo e terrà compagnia ai telespettatori italiani fino alle festività natalizie. C’è grande attesa per il nuovo cast di Ballando con le Stelle, scelto da Milly Carlucci in persona e dalla produzione.

Il settimanale Oggi ha pubblicato le prime anticipazioni sulla nuova edizione di Ballando, parlando appunto dei personaggi e concorrenti che popoleranno gli studi di Rai Uno per sfidarsi a colpi di danza. Alcune presenze certe, altre nuove indiscrezioni e grande attesa per il pubblico italiano.

4 presenze già ufficiali per Ballando con le Stelle. E spuntano alcuni campionissimi dello sport

Le ultime informazioni sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle portano a 4 conferme assolute. Indiscrezioni certificate sull’ufficialità dei primi concorrenti al talent show di Rai Uno.

Parteciperà sicuramente Iva Zanicchi, la nota cantautrice italiana tornata alla ribalta grazie alla presenza nell’ultimo Festival di Sanremo. Presente anche Marta Flavi, veterana della conduzione televisiva, l’attrice romana Nancy Brilli e l’interprete di film e fiction di successo Gabriel Garko.

Milly Carlucci in questi giorni sta lavorando per ottenere conferme e risposte positive per il resto del cast. Le indiscrezioni recenti parlano di trattative in corso per far partecipare due campionissimi dello sport italiano, entrambi medagliati alle Olimpiadi e considerati tra gli atleti più glamour e affascinanti del nostro paese.

Il primo è Gregorio Paltrinieri, straordinario nuotatore che sta facendo incetta di medaglie ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il famoso ‘Greg’ sarebbe un colpaccio per la redazione di Ballando e chissà che non arrivi l’ok nei prossimi giorni.

L’altro grosso nome del panorama sportivo sarebbe quello di Gianmarco Tamberi, altro campione olimpico nella disciplina del salto in alto. Il talento marchigiano, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è un personaggio originale e scoppiettante, l’ideale partecipante a Ballando con le Stelle 2022.