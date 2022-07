Ballando con le Stelle, dalla pista alla giuria: incredibile indiscrezione

Ci sarebbero delle indiscrezioni pazzesche riguardo il nuovo giudice che il pubblico dovrebbe scoprire nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ecco chi dovrebbe essere e, soprattutto, quale addio sembra essere già annunciato.

Il giudice sembrava ormai una presenza irrinunciabile di Ballando con le Stelle. Il pubblico ormai si aspettava le sue battute sottili e mai scontate tanto quanto le esibizioni sul palco. Sembrerebbe che, però, la sua presenza non si affatto garantita per il prossimo anno. Lei stessa ha detto che “la Tv mi piace meno che scrivere“.

Finita alla ribalta grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli è riconosciuta dal pubblico soprattutto come la regina della querelle. La sua partenza da Ballando con le Stelle sembrerebbe ormai essere sicura, e Milly Carlucci avrebbe già individuato chi potrebbe essere il nuovo giudice: si tratterebbe di un ex concorrente.

Ballando con le Stelle, il nome del nuovo giudice

Arisa ormai non è più solo una cantante, e comincia a avantare una carriera televisiva nei programmi più seguiti. Ha fatto la professoressa di canto ad Amici 20, per poi pasticciare sul rinnovo con Mediaset. Ha anche rivestito il ruolo di giudice ad X Factor ed ha accompagnato per un breve periodo Milly Carlucci a Il cantante mascherato.

Sarebbe stata dunque scelta Arisa come nuovo giudice di Ballando con le Stelle. Avendo già vinto l’edizione 2021 insieme a Vito Coppola, è un volto amatissimo e che ha fatto appassionare gli italiani con la sua presunta relazione con l’insegnante di danza. Di certo, il temperamento è completamente differente da quello di Selvaggia Lucarelli.

In caso di rifiuto della cantante ci sarebbe anche un’altra opzione

Arisa e Ballando con le Stelle sarebbero in trattativa per fissare le condizioni contrattuali che la farebbero diventare il nuovo giudice del programma. In caso di fallimento delle negoziazioni, Milly Carlucci avrebbe già un altro nome di primo piano a cui proporre il ruolo di giurato nel suo talent show: si tratta di un presentatore attualmente senza lavoro.

Giancarlo Magalli, infatti, non ha mancato di lamentarsi perchè la Rai, durante la presentazione dei palinsesti autunnali a fine giugno, non gli abbia dedicato neanche uno spazio in Tv. Bisogna dire che, forse, il suo essere rimasto senza lavoro nella rete pubblica potrebbe anche dipendere dalle condizioni di salute.

Ecco una foto di Arisa e Vito Coppola con Milly Carlucci prima di esibirsi in una rumba sulle note di Shallow: