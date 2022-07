Amici 22, anticipazione pazzesca: telespettatori al settimo cielo

Spunta un’anticipazione pazzesca per i telespettatori di Amici 22. Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere nella nuova edizione del talent show.

L’estate è un mese di preparazione importantissimo per Amici. Infatti il talent show lavora durante i mesi estivi per allestire il cast per la nuova edizione del programma: andiamo a vedere l’ultima clamorosa anticipazione.

C’è grande attesa per Amici 22, con la produzione di Canale 5 che in questi mesi sta lavorando per allestire un cast di talenti in grado di non far rimpiangere i vari Luigi, LDA, Sissi, Albe e tutti i protagonisti dell’ultima edizione. Infatti i casting sono partiti da Roma, mentre i produttori stanno discutendo la data d’esordio della nuova stagione del talent-show. Secondo a quello che si vocifera sui social network, la prima puntata dovrebbe andare in onda domenica 18 settembre. Quindi dovrebbe essere confermata la staffetta Maria De Filippi-Silvia Toffanin, con il talent che seguirà Verissimo.

Gli studi di amici quindi dovrebbero accogliere i nuovi talenti tra poco più di un mese. Nel giorno in cui sono stati ufficializzati i palinsesti autunnali di Mediaset, sul web ha cominciato a farsi strada delle indiscrezioni interessanti sulla nuova edizione del format condotto da Maria De Filippi. Infatti sui social, diversi portali hanno fatto rimbalzare la notizia secondo il quale sarebbe certo il 18 settembre come data d’esordio della trasmissione. Il programma anche quest anno permetterà a cantanti e ballerini di mettere in risalto il loro talento. Andiamo quindi a vedere gli ultimi rumors sul casting.

Amici 22, il 18 settembre potrebbe iniziare: tutte le curiosità sul cast

In rete si da per certo il 18 settembre come data d’esordio della nuova stagione del talent show. Adesso la curiosità dei fan è tutta per il cast che sarà presentato. In questo inizio di luglio già abbiamo due certezze, come la presenza di Lorella Cuccarini da professoressa di canto. Mentre la seconda è la presenza di Mattia Zenzola da allievo dopo l’infortunio che l’ha costretto a rinunciare al serale la scorsa primavera. Infatti tutti i telespettatori attendono di vedere all’opera il ballerino di latinoamericano che nella precedente edizione ha conquistato il pubblico con il suo talento e con la bella amicizia che ha instaurato in casetta col collega Christian Stefanelli.

Dopo operazioni e riabilitazioni, adesso il pugliese è pronto a rimettersi in gioco e a tornare nella squadra del suo tutor di sempre, Raimondo Todaro. Salvo colpi di scena, infatti, il coach siciliano dovrebbe essere riconfermato nella commissione interna di danza, così come Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Mentre invece per quanto riguarda il canto, Anna Pettinelli dovrebbe essere l’unica a rischiare il posto. Il principale candidato a sostituire la romana, sembra essere Michele Bravi. Le prossime settimane quindi saranno decisive per capire chi saranno i coach della prossima edizione.