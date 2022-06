WhatsApp, si può abbandonare un gruppo senza farsene accorgere: il trucco

Oggi andremo ad analizzare un nuovo trucco da applicare su WhatsApp. Infatti è possibile abbandonare un gruppo senza farsene accorgere: come fare.

Come oramai sappiamo molto bene, su WhatsApp sono tantissime le funzioni ed i trucchi che arricchiscono l’esperienza degli utenti. Oggi andremo a vedere un escamotage per abbandonare un gruppo senza che nessuno se ne accorga: tutti i dettagli.

Spesso i gruppi di WhatsApp possono essere davvero fastidiosi, ma uscire non ci fa sentire a nostro agio. Infatti spesso chi esce dalle chat con tante persone è soggetto a critiche, però esiste un trucco che vi permetterà di abbandonare la conversazione senza che nessuno se ne accorga. Il trick è molto semplice e potrà essere utilizzato da qualsiasi tipo di utente. Andiamo quindi a vedere come evitare che gli altri contatti vedano la nostra uscita dal gruppo.

Prima di tutto bisognerà strisciare la chat del gruppo verso sinistra facendo comparire le opzioni a lui relative. Giunti qui troverete il menu della conversazione e tra le opzioni potrete scovare ‘Disattiva Notifiche‘. Una volta cliccato qui dovrete solamente disattivare le notifiche per ‘Sempre‘ ed il gioco è fatto. Così facendo infatti non vi apparirà più l’alert riguardante quel gruppo.

WhatsApp, arriva un nuovo strumento di monitoraggio: come funziona

WhatsApp è sempre alla ricerca di nuovi strumenti da offrire specialmente alla versione business. Infatti gli utenti ancora attendono la funzione che permette di gestire i propri ordini sulla versione dedicata ai lavoratori. Adesso l’applicazione di messaggistica sta rilasciando un nuovo strumento che permette di monitorare gli annunci delle aziende all’interno della sezione “pubblicità su Facebook“. In rete sono spuntate anche le prime immagini riguardanti questo aggiornamento.

Infatti all’interno di queste immagini si può vedere una nuova sezione chiamata proprio ‘Advertise on Facebook‘, appunto pubblicità su Facebook. Così tutti gli account business adesso possono gestire le proprie pubblicità sul social blu. Quindi questi account potranno controllare una lista delle proprie pubblicità. Al suo interno, inoltre c’è anche il tasto che reindirizza proprio al contatto WhatsApp. Quindi questa nuova funzione, con molte probabilità, servirà a questi account per gestire meglio le proprie inserzioni. Al momento non c’è ancora una data di rilascio, ma seguiranno aggiornamenti.