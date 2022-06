Uomini e Donne, volto storico del programma fa coming out: le foto col fidanzato

Un altra spilla arcobaleno si aggiunge al Pride Month con un coming out inaspettato sui social: lui è un volto storico di Uomini e Donne

“L’amore ha vinto, vince e vincerà”, così Marco Mengoni a supporto di un gran bel sentimento canta dal 2015 con Credo negli esseri umani. L’ex volto del dating show ha portato alla luce del sole la sua relazione.

Ancora una volta l’amore trionfa sui social. Oggi, giovedì 30 giugno, è l’ultimo giorno del mese dedicato al Pride Month istituito per la comunità LGBTQI+ e per il quale, nelle principali città italiane, vengono organizzate grosse manifestazioni a sostegno delle minoranze tutt’oggi bistrattate nel Bel Paese. La solidarietà per quest’ultimi arriva da ogni dove, mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. Quest’anno, ad esempio, Elodie ha sfilato su di un carro per il Pride di Roma lanciando un gran bel messaggio d’amore.

“Love is love” è la frase più gettonata del mese di giugno e che artisti di ogni genere condividono ad ogni loro apparizione in pubblico. Adesso, nonostante non si sentiva parlare di lui da un po’, anche un ex volto di Uomini e Donne ha scelto di uscire allo scoperto col compagno.

Uomini e Donne, Luca Calvani fa coming out: chi è il fidanzato

“l tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”. Così Luca Calvani è uscito allo scoperto sui social insieme al fidanzato, Alessandro Franchini che, a differenza sua, non fa parte del mondo della TV, men che meno dei dating show. Luca è stato uno tra i primi corteggiatori a prendere parte ad Uomini e Donne, quando nel 2004 è approdato nel parterre di Maria De Filippi. Successivamente, Luca ha preso parte anche all’Isola dei Famosi vincendo l’edizione che l’ha visto protagonista insieme a Raoul Casadei, Massimo Ceccherini.

A seguito delle esperienze ai reality show, Calvani ha spiccato autonomamente il volo sul piccolo e grande schermo, prendendo parte ad una serie di film e serie tv, nonché fiction, da cui si è fatto apprezzare dai fan. Per chiudere il sipario, Luca ha scelto di fare coming out col suo compagno l’ultimo giorno del Pride Month.