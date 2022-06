“Tutto pronto per l’addio”, colpo di scena per un’amatissima coppia di Uomini e Donne: è finita?

Sembra oramai scontato l’addio ad una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. Andiamo a vedere di chi si tratta e cosa sta succedendo.

La notizia oramai era nell’aria da tempo, ma adesso una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne è pronta a dirsi ufficialmente addio. Infatti i due a momenti pubblicheranno il post di addio: di chi si tratta.

Manca poco ed anche Uomini e Donne tornerà sul palinsesto di Canale 5 con la sua 26esima stagione. Lo storico dating show di Maria De Filippi, infatti, è pronto a tornare in onda dopo la consueta pausa estiva con il pubblico che attende trepidante. A raccogliere le prime indiscrezioni ci ha pensato la fanpage Instagram Uominiedonneclassicoeover. Secondo il portale infatti il primo episodio dovrebbe andare in onda il prossimo 12 o il 19 settembre. Le registrazioni inizieranno a fine agosto e in questa occasione verranno svelati anche i nuovi tronisti del classico.

Il pubblico quindi è trepidante per scoprire il nome dei tronisti della prossima edizione. Al momento i candidati sembrerebbero essere alcune ex corteggiatrici ed ex corteggiatori che hanno conquistato le simpatie del pubblico durante la scorsa stagione. Tra tutti spunta specialmente il nome di Federica Aversano che ha conquistato il pubblico di Canale 5 durante il trono di Matteo Ranieri. In lizza ci sarebbero anche Alessandro Verdolini, Lilli Pugliese e Andre Della Cioppa. In queste ore però proprio Matteo Ranieri e Valeria Cardone sembrerebbero vicini alla rottura, scopriamo cosa sta succedendo.

Uomini e Donne, è rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone: è pronto il post di addio

Sono passati solamente tre mesi dalla scelta eppure Matteo Ranieri e Valeria Cardone non starebbero vivendo la storia da sogno che avevano tanto desiderato. I rumors sulla fine della loro storia sono ormai una costante da diverse settimane e sembra che l’unico tassello mancante sia di fatto il loro annuncio che sarebbe persino già pronto. Già dalla scelta però il 29enne ligure è apparso titubante ed ad un certo punto della trasmissione sembrava vicino all’addio per mancanza di corteggiatrici.

Nonostante gli scettici e gli scetticismi, Matteo ha tenuto però a precisare più volte di aver fatto una scelta di cuore e di non aver alcun rimpianto in merito. Dopo poche settimane dal dating show, però, i fan hanno potuto notare un certo distacco che si è venuto a creare tra i due, dovuta anche dalla distanza tra le loro due città visto che Valeria è di Napoli. Adesso a fornire l’ultimo retroscena è Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha infatti chiosato: “Matteo risponde alle domande (dei followers) sui cani e non a quelle su Valeria. Si mormora che il post col quale annunceranno l’addio è già pronto“. Quindi i due ragazzi si starebbero accordando su quando dare la notizia ai loro fan più affezionati.