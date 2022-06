Striscia la Notizia, super novità: il noto attore italiano alla conduzione

Una grandissima novità annunciata nei palinsesti Mediaset: il prossimo conduttore di Striscia la Notizia sarà un attore di rilievo

Non si molla neanche un po’. Questo il motto dello storico contenitore di informazione, satira e denuncia Striscia la Notizia. La genialata di Antonio Ricci infatti è prodotto confermatissimo anche nel futuro palinsesto Mediaset.

Anche nella stagione televisiva 2022-2023 Striscia la Notizia andrà in onda su Canale 5 nell’access prime time, ovvero nell’orario che precede la prima serata dell’emittente ammiraglia di Mediaset.

Ma arrivano novità in tal senso. Confermatissimo il format, con i servizi dei vari inviati, la presenza delle due Veline e della mascotte Gabibbo. Ma si vedrà fin da subito, dal debutto a settembre per la nuova stagione, una new entry assoluta alla conduzione.

Da Doc a Striscia la Notizia: come cambia la carriera di Luca Argentero

La news televisiva ha già fatto il giro del web ed è stata annunciata da Pier Silvio Berlusconi nella presentazione dei palinsesti Mediaset a partire dall’autunno 2022. Un grande ed amato attore italiano (di tv e cinema) sarà in conduzione a Striscia la Notizia.

Si tratta di Luca Argentero, attore torinese che è ormai un punto fisso delle fiction targate Rai, soprattutto dopo il successo di Doc – Nelle tue mani. In attesa di girare la terza stagione dell’amata serie medical, Argentero è stato ingaggiato da Striscia per condurre.

L’ex volto del Grande Fratello tornerà dunque nelle reti Mediaset e da settembre dividerà il banco della conduzione di Striscia la Notizia con un altro attore di grande fama, ovvero Alessandro Siani. Ma se per il napoletano è ormai l’ennesima chiamata da parte di Ricci, per Argentero si tratta di un debutto assoluto.

Le prime settimane della nuova annata di Striscia vedranno una coppia inedita al timone. Argentero e Siani sono due volti notissimi della tv e del cinema nostrano, ma con anime profondamente differenti: il primo è di Torino e spesso interpreta ruoli seri o di grande fascino. L’altro, napoletano doc, è un attore ed autore comico che incarna la meridionalità nel suo lavoro.

Non grossi impegni in autunno per Luca Argentero, che comparirà, insieme alla moglie, solo nel cast della terza edizione di Celebrity Hunted su Prime Video.