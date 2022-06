Rivoluzione a Mediaset: è ufficiale, addio all’amato programma

Ufficiali ormai quali saranno i programmi tv che andranno in onda a Mediaset nella prossima stagione televisiva sui suoi canali

Siamo ormai quasi a luglio e si avvicina a grandi passi l’avvio della nuova stagione televisiva sulle reti Mediaset. Per questo motivo è tempo di organizzazione dei palinsesti e delle novità che andranno in onda nel 2022-2023.

Ovviamente, come ogni anno, l’emittente della famiglia Berlusconi ha voluto puntare ancora sui programmi TV di maggior successo, quelli che il pubblico non ha mai smesso di supportare. Ma non mancheranno le novità, sia con programmi nuovi di zecca, sia con bocciature eccellenti.

Il palinsesto Mediaset vedrà dunque dei cambiamenti importanti. Soprattutto in uscita, dove fa scalpore l’addio ormai ufficiale ad un amato programma, visto e seguito soprattutto da coloro che amano il calcio e che vogliono farsi due risate parlando del loro sport preferito.

Chiambretti dice addio a Tiki Taka. Ma c’è un nuovo programma apposta per lui

Il programma cancellato dal palinsesto Mediaset 2022-23 è Tiki Taka, ovvero il talk show di Italia Uno dedicato al calcio italiano. Il contenitore, condotto dal veterano Piero Chiambretti, andava in onda sino allo scorso maggio ogni lunedì in seconda serata.

Ascolti piuttosto altalenanti e molte critiche ricevute per le opinioni espresse. Per questo motivo i dirigenti Mediaset hanno voluto cancellare Tiki Taka lasciando Chiambretti ed i propri ospiti fissi con l’amaro in bocca.

Italia Uno ha deciso di spostare in quella fascia oraria settimanale, ovvero il lunedì dopo le ore 23, un altro approfondimento sportivo come Pressing, che dunque non verrà più trasmesso la domenica sera come nell’ultima stagione televisiva.

La delusione di Piero Chiambretti verrà però appianata da un nuovo progetto, che spunterà nel palinsesto dall’autunno prossimo. Il conduttore torinese si sposterà su Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, per un programma dedicato ai bambini.

Talentissimo Me, un nuovissimo contenitore sulla falsa riga dei talent show che, come detto, metterà in primo piano le capacità dei più piccoli. Ancora da capire quando ed in quale fascia oraria andrà in onda, ma presumibilmente si tratterà di una prima serata.

Confermatissimi gli altri prodotti di punta di Italia Uno: Le Iene Show, condotto sempre da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Freedom: Oltre il Confine, Mistero e Mistery Land e Back To School, condotto da Federica Panicucci dopo l’addio di Nicola Savino.