Manuel Bortuzzo, feeling con l’ex tronista: scatta l’ira di Lulù Selassié

Fanno ancora parlare di sé Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i due partecipanti aò GF Vip 6 che hanno fatto coppia fino a qualche mese fa

La loro storia d’amore è finita ormai da qualche settimana. Ma i siti ed i giornali di gossip continuano a parlare del rapporto burrascoso tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, due protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La rottura tra i due ex amanti è avvenuta all’improvviso, dopo la fine dell’esperienza al GF Vip 6. Bortuzzo ha scelto di allontanarsi pubblicamente da Lulù nonostante quest’ultima sembrasse molto presa e innamorata del nuotatore.

Una storia dunque tormentata dopo la rottura, che fa ancora molto discutere. Soprattutto i fan della principessa italo-etiope, i quali continuano a beccare Bortuzzo in più occasioni per aver mollato Lulù senza ragione. Ma negli ultimi giorni hanno cominciato a prendersela anche con una amica del ragazzo.

Andrea Nicole Conte nel mirino delle critiche: c’entra il rapporto con Manuel Bortuzzo

A finire nel mirino degli haters anche un volto noto del programma Uomini e Donne. Ovvero una tronista dell’ultima stagione che ha fatto discutere per il proprio passato ma soprattutto per le scelte durante la trasmissione.

Stiamo parlando di Andrea Nicole Conte, la giovane ragazza milanese che ha sconvolto tutti per essere nata di genere maschile ma che ha completato la trasformazione in donna vera e propria. La Conte è finita nel ciclone Bortuzzo-Selassié in maniera indiretta.

Qualche giorno fa Andrea Nicole ha partecipato ad un evento assieme a Manuel Bortuzzo, con il quale pare abbia instaurato un rapporto di stima ed amicizia. Le foto dell’evento hanno scatenato i fan di Lulù Selassié, che sui social si sono scagliati sia contro l’ex fidanzato, sia contro la malcapitata tronista.

La Conte ha reagito agli haters con dei commenti molto severi: “Ho iniziato a ricevere tanti, troppi messaggi tutt’altro che belli. Erano indirizzati a Manuel ed inspiegabilmente anche a me, per non averlo schifato. Manuel e Lulù sono persone adulte e responsabili che hanno preso delle decisioni. Denigrare così una persona e scrivere ciò che scrivete è infantile e imbarazzante. Si può tifare per il proprio beniamino senza insultare il prossimo”.

La storia tormentata tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo dunque continua a far discutere, ma soprattutto tira in ballo anche persone che c’entrano poco o nulla.