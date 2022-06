Isabella Ricci-Fabio Mantovani, che paura: c’è il ricovero in ospedale

Grande paura per Isabella Ricci, che ha dovuto trasportare il marito Fabio Mantovani in ospedale per un ricovero: le sue condizioni.

Giornata di grande apprensione per Isabella Ricci che ha visto il marito, Fabio Mantovani, ricoverato in ospedale. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è dovuto correre in clinica per l’intervento: come sta adesso.

Poco meno di un mese fa per Isabella Ricci e Fabio Mantovani è arrivato il tanto atteso matrimonio. Dopo appena 30 giorni di nozze, per i due sposini c’è stato il primo inconveniente. Infatti l’ex cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi ha dovuto subire un intervento chirurgico e si trova al momento in una clinica. A rivelare i dettagli del tutto ci avevano pensato proprio i due tramite una storia su Instagram, insieme avevano fatto sapere al pubblico che li segue i dettagli. Fabio quindi si sarebbe sottoposto ad un’operazione chirurgica al ginocchio, dove c’era un problema che da tempo andava risolto.

Fortunatamente l’intervento è andato per il meglio ed adesso Mantovani dovrà affrontare 15 giorni di riabilitazione. In queste ore la coppia si trova in clinica, da dove condividono gli aggiornamenti. Infatti proprio i due hanno rivelato all’affezionato pubblico che l’operazione è andata per il meglio. Entrambi sorridono soddisfatti, facendo così capire che l’intervento al ginocchio ha dato buoni risultati. “Mio marito sta meglio”. L’ex dama quindi in queste ore sta pubblicando numerose foto dei due all’interno della clinica. Andiamo quindi a vedere le condizioni di Fabio Mantovani.

Isabella Ricci al fianco di Fabio Mantovani dopo l’operazione: “Sta meglio”

La scorsa settimana Isabella Ricci annunciava l’operazione del marito scrivendo: “Fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far riaggiustare un ginocchio“. Secondo le prime indiscrezioni lanciate dai due, il problema al ginocchio era presente da quando Mantovani giocava a calcio da giovane. Qualche giorno fa, sempre la Ricci, ha fatto sapere al pubblico che la luna di miele a Dubai era finita. I due infatti si sono sposati con una cerimonia intima a Pescantina, in provincia di Verona, dove vive l’ex cavaliere.

Durante le nozze non sono mancati dei volti noti di Uomini e Donne come ad esempio Samantha Curcio e Marcello Messina, che hanno mantenuto una stretta amicizia dopo il programma e hanno preso parte alla cerimonia. Infatti dopo la foto postata da Isabella è spuntato in alto proprio il commento della Curcio, che ha scritto: “Ha una donna meravigliosa vicino“. Ovviamente invece non erano presenti volti come Gemma Galgani e Armando Incarnato, da sempre rivali della Ricci.