GF Vip 7, clamorosa decisione di Alfonso Signorini: ora è ufficiale.

Katia Ricciarelli sembrava inizialmente essere designata al ruolo di opinionista del GF Vip 7. Non è chiaro cosa sia davvero successo, ma l’ex concorrente del reality ha raccontato al settimanale Mio che effettivamente Alfonso Signorini aveva espresso il suo interesse ad averla come opinionista del programma. Lei, però, si è detta non interessata.

Negli ultimi giorni di giugno, Tv Blog aveva anticipato che Orietta Berti sarebbe stata in fase avanzata delle trattative per diventare opinionista del GF Vip 7. Il 29 giugno, Il Sussidiario ha confermato che l’icona della musica italiana avrebbe effettivamente firmato il contratto che ufficializzerebbe la sua presenza nel reality show di Alfonso Signorini.

GF Vip 7, ecco chi saranno i due opinionisti del reality

La nuova avventura di Orietta Berti come opinionista al GF Vip 7 di fatto sancirebbe il suo addio a The Voice Senior. Secondo le indiscrezioni, questo potrebbe aprire ad un clamoroso ritorno di Al Bano e della figlia Jasmine Carrisi nel programma condotto dalla Clerici. Sembrerebbe che, però, gli impegni del cantante li abbiano costretti al rifiuto.

Accanto a Orietta Berti, come opinionista del GF Vip 7, dovrebbe esserci un grande ritorno. Smentendo quanto detto in precedenza, Sonia Bruganelli avrebbe accettato di tornare. Recentemente, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe dichiarato di essere un personaggio divisivo perchè è coerente e dice sempre quello che pensa.

Oltre ai commentatori, ci sarebbe il nome di una nuova concorrente

La Bruganelli ha recentemente spiegato di non essere credente. Poco prima di un’operazione di sua figlia, però, ebbe la visione di Padre Pio, e decise così di tatuarselo sull’avambraccio. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha spiegato che Sonia, per tornare nel GF Vip 7, avrebbe di fatto sbarrato la strada alla presenza di Adriana Volpe.

Amedeo Venza, invece, ha rivelato che oltre ad Antonino Spinalbese e Asia Gianese, Alfonso Signorini starebbe lavorando anche su un altro nome. Si tratterebbe di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello nip che non ha esitato a raccontare sui social la grave malattia che ha affrontato nell’ultimo anno.

Ecco cosa ha raccontato l’esperto di gossip Amedeo Venza riguardo la probabile nuova concorrente del GF Vip 7:

Ecco Orietta Berti insieme a Fedez sul palco di Love Mi. Molte persone hanno notato che Achille Lauro non è stato presente all’evento e, durante la canzone Mille, J Ax si è prestato a cantare al posto suo: