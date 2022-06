Finalmente Temptation Island! La rivelazione che fa sperare i fan: cambia tutto

Novità possibile e molto positiva per i fan di Temptation Island, il reality dedicato alle coppie ed ai tentatori che va in onda su Canale 5

È stato clamorosamente il grande assente del palinsesto primavera-estate di Mediaset in quest’ultima stagione. Tutti i telespettatori affezionati a Temptation Island sono rimasti a bocca asciutta nei mesi estivi del 2022.

La rete ha deciso di non confermare quest’anno Temptation Island, il reality show dedicato alle coppie ed ai tentatori, ispirato dai programmi di successo che vanno in onda da molti anni negli Stati Uniti.

Niente da fare per Filippo Bisciglia e per i tanti intrecci sentimentali (e perché no sensuali) nell’isola dell’amore. Temptation Island è sparito a sorpresa dai palinsesti e dalla programmazione di Canale 5, che negli anni scorsi ha previsto sempre uno spazio per questo reality piuttosto seguito.

La confessione di Pier Silvio Berlusconi sul destino di Temptation Island

Nel 2022 dunque le reti Mediaset non daranno vita ad una nuova stagione di Temptation Island. La conferma ufficiale è arrivata dalla presentazione del futuro palinsesto, visto che almeno nel primo semestre della nuova stagione televisiva non vi sarà spazio a questo programma amato e discusso.

Ma non è ancora escluso che Canale 5 possa riportare in auge Temptation Island tra circa un anno, visto che le scelte sul palinsesto della prossima primavera ed estate non sono state ancora annunciate visti i molti mesi di distanza.

I fan di Temptation Island possono sperare, anche grazie alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, proprio a margine della presentazione dei palinsesti. L’amministratore delegato di Mediaset ha ammesso: “Un ritorno di Temptation Island? Quest’anno abbiamo deciso di sperimentare, in futuro, chi lo sa, perchè no. Nessuno in futuro esclude ci possa essere una nuova edizione. Oggi non è definito però, perchè no, parliamo almeno della primavera inoltrata nel 2023″.

Dunque in futuro si riparlerà di questo reality estivo e molto provocante, che ha fatto parlare di sé moltissimo negli ultimi anni. Berlusconi jr. non smentisce dunque che nel 2023 possa tenersi una nuova stagione di questo programma, che attira molto gli italiani per gli intrecci di coppia, le storie di corna e le tante sfaccettature sentimentali.