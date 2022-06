Dayane Mello stupisce ancora una volta tutti, è stata beccata con lui. Incredibile svolta sentimentale per l’ex gieffina

Nuovo amore in corso per Dayane Mello. La modella brasiliana, che di recente ha aperto un suo profilo OnlyFans scatenando la curiosità del pubblico, ancora una volta è riuscita a stupire tutti, sempre che siano vere le ultime voci di gossip.

Qualche tempo fa era stata sorpresa per le strade milanesi insieme ad un altro volto noto nel mondo della moda, il modello Carlo Motta e si scambiavano un bacio. Una svolta ufficializzava di fatto la fine della storia con l’imprenditore casertano Andrea Turino, anche se lo scorso anno c’erano già state le presentazioni in famiglia, ma non è tutto.

Perché ora spunta un altro ragazzo e gli indizi arrivano da Instagram. Come racconta l’esperto di gossip Giuseppe Porro, alcune follower di Very Inutil People hanno segnalato una serie di coincidenze sospette. Una foto di Dayane Mello nella quale si vede un ragazzo, di spalle, in macchina insieme alla modella. E al braccio sinistro c’è lo stesso identico tatuaggio di un rapper torinese, Boro Boro. E poi sul profilo dello stesso Boro Boro si vede una ragazza in camera da letto. In realtà si intravede il profilo, ,a pare essere moto simile a quello di Dayane Mello.

Dayane Mello stupisce ancora una volta: chi è il suo nuovo amore

Amicizia, flirt estivo, amore? Lo dirà solo il tempo ma intanto per quelli che non lo conoscessero, spieghiamo chi è Boro Boro. All’anagrafe in realtà si chiama Federico Orecchia ed è nato a Torino il 30 maggio del 1996. Dopo alcuni video postati su Youtube che hanno avuto un certo successo, il suo esordio nel mondo della musica è stato con il singolo Rapper Gamberetti, pubblicato nel 2017.

Dopo aver pubblicato un altro brano, Money Rain, aveva provato a farsi conoscere da una fetta maggiore di pubblico partecipando ai casting di X Factor 2018. Aveva superato le prime fasi, ma fu eliminato durante la fase dei bootcamp. Della sua vita sentimentale conosciamo poco, ma è stato legato sentimentalmente per diverso tempo con l’influencer Roberryc, lasciata l’estate di un anno fa. La ragazza era stata tra le tentatrici a Temptation Island 2017, anche se senza successo.