“Una cosa terribile”, Edoardo Tavassi svela tutto: accadeva di nascosto all’Isola dei Famosi. I fan sono rimasti impietriti di fronte alla rivelazione

Attraverso una diretta Instagram, il fratello di Guendalina ha svelato i retroscena della sua avventura in Honduras. Alcuni particolari hanno colpito in modo incredibile i followers.

L’esperienza all’Isola dei Famosi non è un gioco da ragazzi. Se n’è accorto anche Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, concorrente dell’ultima edizione del reality in Honduras. Da pochi giorni è tornato al mondo “civilizzato” e ha voluto parlare dell’esperienza che gli ha cambiato la vita. In una recente diretta Instagram, Edoardo si è concesso alle domande dei fan, svelando anche qualche simpatico retroscena.

Il primo argomento non poteva che essere la perdita di peso. Come tutti sanno la dieta strettissima che sono costretti a seguire i naufraghi fa perdere molti chili. Ma nel suo caso quanti sono stati?

“Quando sono entrato avevo davvero otto panze. Non che ora sia quel gran fico, ma ho perso 23 kg. All’inizio pesavo 112 kg, ero troppo grosso“.

Sul portale Blogtivvù ha svelato anche altri retroscena che nessuno sapeva.

“Facevamo i bisogni dentro un secchio con una busta nera, una cosa terribile che veniva cambiata una volta a settimana. Nella seconda isola hanno deciso di costruire la capanna dietro il secchio. Vi potete immaginare la puzza tutta la notte“.

Edoardo Tavassi racconta la sua esperienza all’Isola dei Famosi: alcuni particolari sono scabrosi

Nella diretta social c’è stato anche modo di affrontare il discorso Mercedesz Henger. Poco tempo fa, parlando a The Pipol Tv, Tavassi aveva spiegato di preferire Estefania, meno falsa rispetto alla figlia d’arte.

“Estefania la porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava“.

Proprio su Instagram ha deciso di rimarcare la sua idea su Mercedesz: “Io che non vedo quasi mai il marcio, se questa volta lo percepisco vuol dire che qualcosa c’è!”.

“È l’unica persona che non ho sentito. Tutti quelli che stavano lì all’Isola li ho sentiti, lei no. Si sarà ‘arrabbiata’? Però mi ha taggato in un post, quindi…“.