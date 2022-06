Che Dio ci aiuti, lutto improvviso per la protagonista: messaggio toccante

Lutto improvviso per una protagonista amata della serie Rai ‘Che Dio ci Aiuti’. Sui social spunta il saluto struggente: i dettagli.

Un improvviso lutto ha colpito la protagonista della fiction di Rai 1 ‘Che Dio Ci Aiuti’. Sui social l’attrice ha voluto pubblicare l’ultimo struggente saluto. Andiamo quindi a veder le parole pubblicate tramite il suo profilo.

Giornata triste per una delle protagoniste di ‘Che Dio Ci Aiuti‘. Infatti stiamo parlando proprio di Elena Sofia Ricci, che nelle ultime ore ha dato l’ultimo saluto ad una collega di set scomparsa prematuramente. Sono così spuntate sui suoi profili social, poche parole ma comunque sentite. L’attrice, infatti, nel dettaglio ha postato una foto dell’attrice che non c’è più, molto probabilmente sua coetanea.

Per salutare la donna che se n’è andata troppo presto, così, Elena ha scritto: “Ciao Chiara“, un messaggio concluso con l’emoji del cuore spezzato. Non si hanno molte informazioni sulla donne si sa solo che ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma. Infatti l’attrice scomparsa era anche collega di un altro noto attore di fiction e di cinema Luca Zingaretti durante il suo periodo all’Accademia. Andiamo quindi a vedere le parole di Elena Sofia Ricci per la collega e amica scomparsa.

Che Dio ci Aiuti, l’ultimo saluto di Elena Sofia Ricci alla collega: “Ciao Chiara”

Elena Sofia Ricci oramai è un’attrice nota nel panorama Nazionale. Infatti l’abbiamo vista protagonista in diverse serie di assoluto successo come I Cesaroni, Che Dio ci aiuti e Orgoglio. Ma la carriera dell’attrice non finisce di certo qui, infatti ben presto la Sofia Ricci sarà protagonista di una nuova fiction Rai intitolata ‘Fiori sopra l’inferno‘. Con delle parole emozionanti, quindi, Elena ha voluto ricordare la collega e amica scomparsa prematuramente.

Nelle scorse ore anche Luca Zingaretti ha voluto ricordare con un lungo e doloroso messaggio la donna scomparsa. Infatti l’attore ha scritto sui suoi social: “Chiara se ne è andata, non riesco a crederci” – ha poi continuato – “Abbiamo frequentato l’accademia insieme e le volevo bene. Riposa in pace“. Al momento sono pochissime le informazioni sull’artista su chi fosse e sulle cause della morte ma ciò che è certo è che molti volti amati la conoscevano bene e l’hanno voluta salutare con affetto.