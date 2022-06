Caterina Balivo, brutto scivolone: la notizia è dell’ultima ora!

Terribile scivolone per Caterina Balivo costretta ad incassare un colpo molto basso che non ci si poteva aspettare dalla conduttrice

La conduttrice partenopea è in un periodo particolarmente florido della sua carriera, salvo un piccolo scivolone rimediato la scorsa sera. La notizia arrivata da poco, infatti, ha fatto sbarrare gli occhi ai telespettatori.

Caterina Balivo è tornata più prepotente che mai sul piccolo schermo portando in TV Chi vuole sposare mia mamma?. In una recente intervista, a proposito della sua nuova esperienza, ha provato a spiegare il vero senso della trasmissione: “Su Tv8, mamme separate si rimettono in discussione e il figlio può anche decidere per loro”.

Tuttavia, nella serata di ieri, mercoledì 29 giugno il programma ha raccolto 344.000 spettatori con il 2,3% raccogliendo dati per niente confortanti per TV8 che quest’anno ha deciso di puntare su nomi altisonanti, provenienti da Rai e Mediaset, per provare a risalire la china ed affermarsi tra i canali più forti della TV in chiaro.

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 30 giugno

🍿 #ModalitàAereo è ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay: https://t.co/cdye2Qbzvy pic.twitter.com/wZpPbpEiio — Rai1 (@RaiUno) June 29, 2022

Lillo, Violante Placido e Paolo Ruffini sono decollati ed hanno vinto la gara d’ascolti della serata di mercoledì 29 giugno con Modalità Aereo che ha conquistato 2.311.000 spettatori pari al 15.8% di share. Anche su Rai 2 i Campionati del Mondo di Pallanuoto hanno riscosso un bel successo raccogliendo 887.000 spettatori con il 5.6% di share, soltanto dopo La Signora di Purity Falls ha interessato 353.000 spettatori pari al 2.8% di share. Per finire su Rai 3, Federica Sciarelli si conferma un pilastro della TV di Stato con Chi l’ha Visto? che ha raccolto davanti al video 1.843.000 spettatori pari ad uno share del 14%.

Per quel che riguarda le reti Mediaset che per la serata di mercoledì 29 giugno non vincono la gara d’ascolti, su Canale 5 il film L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video 989.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata ha totalizzato 568.000 spettatori con il 5% di share. Per finire, su Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.149.000 spettatori pari al 8.2% di share.