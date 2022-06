Ballando con le Stelle 2022, Milly Carlucci fa un ‘dispetto’ a Maria De Filippi: concorrente a sorpresa. La battaglia tv è appena cominciata

Questa è una delle sfide televisive che più infiamma il pubblico perché ormai si ripete da anni e divide gli spettatori. Da una parte Milly Carlucci con Ballando con le Stelle e dall’altra Maria De Filippi una volta con C’è posta per te e adesso con Tu sì que vales.

Un testa a testa che tornerà puntuale anche nel prossimo autunno ma con una novità importante perché il cast dello show di Rai 1 sta prendendo corpo poco alla volta.il nome di Iva Zanicchi, che per una volta tradirà Mediaset, coronerà il suo sogno di ballare in pista diventando una delle concorrenti. Ma ora spunta un altro nome a sorpresa.

Secondo Dagospia infatti Milly ha giocato il jolly puntando su una vecchia conoscenza di Maurizio Costanzo. Si tratta di Marta Flavi che 7 giugno 1989 aveva sposato il popolare conduttore diventando la sua terza moglie. A dicembre 1990 la separazione, a causa di un tradimento come aveva raccontato lei anni dopo, e nel ’94 il divorzio. Poi nella vita cdi Costanzo era entrata Maria De Filippi ed è cambiato tutto.

Ballando con le Stelle 2022, tutte le novità in vista: fissata la data d’inizio

Marta Flavi quindi arriverà come concorrente a Ballando con le Stelle? La conduttrice romana, 71 anni ottimamente portati, in effetti manca da molto in televisione anche se negli anni Novanta era uno dei volti più popolari con le sue trasmissioni dedicate ai sentimenti e alla vita di coppia.

Per ora sappiamo che Ballando con le Stelle 2022 inizierà sabato 8 ottobre e continuerà sino alla finale del 23 dicembre. Torneranno Paolo Belli e la sua ‘Big Band’ mentre non è ancora chiaro se tutta la giuria sarò riconfermata. Nelle ultime settimane infatti ci sono molte voci soprattutto sul futuro di Selvaggia Lucarelli, ma la verità sarà svelata solo più avanti.

In ogni ogni puntata tornerà anche il ‘Ballerino per una Notte’, un personaggio famoso che eseguirà una coreografia insieme ad un maestro di ballo. La sua esibizione sarà votata dalla giuria e diventerà un punteggio ‘tesoretto’ da assegnare alla coppia più brava.