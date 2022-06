Attenzione! Non comprate questo tipo di pasta: pericolo per gli italiani

Arriva l’annuncio di un pericolo per uno dei prodotti più amati, acquistati e forniti da parte degli italiani. L’avviso è importantissimo

Senza alcun dubbio, uno dei prodotti che non può mai mancare nelle dispense e sulle tavole dei consumatori italiani è certamente la pasta. Una produzione totalmente nostrana di cui andare ferie ed esportata in tutto il mondo.

La pasta è un alimento straordinariamente gustoso e vario, visto che non solo può essere condito in tantissimi modi. Ma è anche amato ed apprezzato per le miriadi di tipologie diverse, tra pasta corta, pasta lunga, all’uovo e tanto altro.

Peccato che nelle ultime ore gli amanti della pasta dovranno stare attenti ed aprire gli occhi. Un determinato tipo di pasta infatti è a rischio, almeno secondo quanto emesso dall’avviso di ieri del Ministero della Salute riguardo un problema di contagio.

Un tipo di pasta a rischio: arriva l’annuncio del Ministero della Salute

L’avviso ministeriale riguarda un particolare tipo di pasta che viene prodotta da una precisa azienda. Stiamo parlando degli strozzapreti, un formato semi-lungo tipico delle regioni centrali ma che ormai viene consumato in tutta Italia.

L’annuncio riguarda il pastificio Fumaiolo SRL, azienda romagnola di Alfero, in provincia di Forlì e Cesena. Una società nata inizialmente come salumificio che però dagli anni ’80 ha deciso di lanciarsi nella produzione di pasta e piadina, altro prodotto tipico della Romagna.

Moltissimi i tipi di pasta prodotti dalla Fumaiolo. Ma a rischio vi sono soprattutto le confezioni di strozzapreti, per un cosiddetto richiamo per rischio fisico. Vale a dire che all’interno delle scatole il prodotto sarebbe stato contaminato da materiale plastico.

Dunque occhio a tutti gli italiani nell’acquisto di questo particolare tipo di pasta secca. Gli strozzapreti sono tipici dunque della cucina romagnola, ma sono consumati e prodotti in larga scala anche in tutto il centro Italia. Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo vantano diverse varianti regionali di questa pasta secca e tirata a mano.

Il nome strozzapreti allude malignamente alla proverbiale golosità dei preti. Citati più volte nella letteratura romanesca da Giuseppe Gioachino Belli, gli strozzapreti nascono come pasta tipica dei giorni di festa e di ricorrenze religiose.