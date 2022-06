Anticipazioni Beautiful, risveglio traumatico di Finn: Steffy ha sete di vendetta

Nelle prossime puntate di Beautiful al centro dell’attenzione ci sarà Finn che, com’è noto, non è morto ma è stato nascosto: tutte le anticipazioni

La soap opera statunitense continua a regalare colpi di scena con il dottore dato per morto che, in realtà, è stato solo nascosto dalla madre adottiva. Steffy è all’oscuro di tutto, ma ha una forte sete di vendetta.

Nelle prossime puntate di Beautiful, si scoprirà che Finn è vivo ed è finalmente uscito dal coma: le cure di sua mamma adottiva Li hanno funzionato. Tuttavia, lei è l’unica a sapere che suo figlio è vivo, perché ha preferito tenere tutti all’oscuro per tutelarlo, ma Sheila ha iniziato a fiutare qualcosa di strano negli atteggiamenti della signora Finnegan.

La mamma biologica di Finn si mette sulle sue tracce, vuole a tutti i costi rivederlo ed avere un rapporto con suo nipote Hayes. Adesso il dottore ha come unico desiderio di palesarsi a Steffy e poter vivere serenamente con lei, ma sa che per farlo deve togliersi questo fastidioso bastone tra le ruote che si porta dietro: Sheila. Se ha già provato una volta ad uccidere la Forrester, niente esclude che possa farlo ancora una volta, ma la giovane coppia ha bisogno di vivere tranquillamente la propria storia d’amore. Nella mente di Finn comincia ad aleggiare un piano per tendere una trappola a sua madre.

Anticipazioni Beautiful, Steffy vincerà la guerra: Sheila ha le ore contate

Steffy ha passato un periodo buio, lottando tra la vita e la morte, successivamente l’amnesia e poi la scoperta di non avere più accanto l’amore della sua vita. Nonostante il supporto dei suoi amici, la Forrester non riesce a trovare pace ed a tornare alla normalità, tanto da decidere di lasciare Los Angeles. In realtà, l’attrice che la interpreta, Jacqueline MacInnes Wood è in congedo di maternità, motivo per cui dalla produzione hanno deciso di metterla momentaneamente in standby.

Tuttavia, molto presto Steffy tornerà in scena e non vuole altro che veder fallire ogni piano di Sheila: la mamma biologica di Finn ha le ore contate dopo il suo ritorno.