Amadeus positivo al Covid, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute

Le ultime news sulle condizioni di salute di Amadeus, il noto conduttore che è stato colpito di recente dall’ultima variante di Covid

I fan di Amadeus, uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano al momento, sono rimasti col fiato sospeso per giorni. Soprattutto dopo la notizia della positività sintomatica al Covid-19 del presentatore Rai.

Negli ultimi giorni ha regnato il silenzio attorno alla figura di Amadeus e le sue condizioni di salute. Il noto conduttore si è ovviamente rinchiuso in casa per evitare di contagiare altre persone subito dopo l’esito positivo del tampone.

Ma come sta oggi Amadeus? Sicuramente meglio, almeno secondo il bollettino fornito da lui stesso grazie ad Adnkronos. Ma non se l’è affatto passata bene. Infatti il noto personaggio televisivo ha ammesso di aver sofferto in maniera piuttosto pesante il contagio al noto e temuto virus.

“Sintomatologia pesante” per Amadeus: ma l’ultimo aggiornamento è favorevole

Il fatto che non siano uscite novità negli scorsi giorni è fattore positivo per Amadeus, anche se i suoi fan e follower si sono chiesti come stesse il volto televisivo di Rai Uno. Pare però che il peggio sia ormai alle sue spalle.

L’aggiornamento arriva per bocca dello stesso Amadeus, che ha fatto sapere di aver vissuto giorni piuttosto duri per gli effetti del Coronavirus. “Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio!” – ha ammesso il direttore artistico di Sanremo dopo aver ringraziato il suo medico che si è preso subito cura di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

La nota dell’agenzia è più approfondita riguardo la salute di Amadeus: “Ha contratto una forma con sintomatologia piuttosto pesante, ma adesso sta molto meglio”. Dunque febbre, raffreddore e enorme stanchezza per il conduttore, che ha beccato il virus in un periodo di estrema afa e calore. Le conferme arrivano dalle immagini social, con un Amadeus sorridente e sollevato dopo le paure iniziali.

Chissà se in questi giorni l’uomo di origine veronese abbia avuto il tempo per programmare l’edizione 2023 del Festival di Sanremo, che vedrà ancora Amadeus come direttore e presentatore. Magari avrà pensato a quali altri/e compagni di avventura affidarsi, dopo aver già annunciato la presenza di Chiara Ferragni per due serate.