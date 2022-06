William e Kate senza parole: arriva la clamorosa confessione sulla figlia Charlotte. in pochi sapevano questo particolare sulla bambina

Come confessato direttamente dai suoi genitori, per la piccola erede Windsor ci sarebbe un futuro roseo nel calcio. E’ una grande appassionata e vorrebbe giocare a livello professionistico da grande.

L’Inghilterra è ancora una volta al centro della scena calcistica internazionale anche quest’estate. Dopo aver ospitato nel 2021 gran parte dell’edizione degli Europei maschili, fra pochi giorni sarà la volta anche della rassegna femminile. La tredicesima coppa continentale verrà assegnata oltre La Manica dal 6 al 31 luglio 2022. Anche l’Italia del ct Bertolini spera di ben figurare, portando a casa un buon piazzamento. Tra le favorite, manco a dirlo, ci sono le padrone di casa. Il pallone da quelle parti è anche uno sport rosa, con un grande numero di praticanti e un appeal in costante crescita. Presto il movimento britannico potrebbe fregiarsi anche di un’altra stella “reale”, a dare lustro alla nazionale dei Tre Leoni. Stiamo parlando della piccola Charlotte Windsor, figlia di William e Kate e grande appassionata di calcio. La piccolina, nata nel 2015, ama particolarmente giocare in porta e sta affinando la propria tecnica. A raccontare tutto è stato proprio il papà, durante una visita alla squadra di calcio femminile inglese Lionesses.

William e Kate hanno una campionessa in casa: Charlotte sogna un futuro nel calcio

“Charlotte mi ha chiesto di riferirvi che è veramente brava in porta, mi ha detto ‘Per favore diglielo’. È una talento in erba per il futuro“, ha spiegato il duca di Cambridge.

D’altronde ad attaccarle questa “malattia” per il football è stato proprio William, grandissimo tifoso dell’Aston Villa e presidente ad honorem della Football Association. Non è comunque una novità per la famiglia reale nutrire interesse per lo sport. Basti pensare come Kate Middleton abbia praticato per molto tempo il tennis (pare fosse davvero molto brava), mentre il principe Harry è un seguace e adepto del polo.

Sempre graditissima anche l’equitazione, primo amore della Regina Elisabetta e attualmente praticata ad alti livelli da Zara Tindall, cugina di William, e vincitrice di diversi trofei importanti. Chissà se Charlotte sarà in grado di diventare davvero una professionista…