Valeria Marini non sfugge ai paparazzi: beccata con il suo nuovo amore!

Che Valeria Marini avesse un nuovo flirt era ormai assodato, adesso arriva la conferma che la showgirl ha gli occhi che che brillano!

È da tempo che le voci insistenti sulla showgirl che frequenta un altro uomo girano sul web, finalmente è arrivata la paparazzata che tutti aspettavano e che conferma i rumor: l’ex gieffina ha il cuore nello zucchero.

È ormai da tempo che Valeria Marini ha il cuore nello zucchero, le indiscrezioni susseguite nel tempo sono state tante, ma non c’è mai stata una conferma a riguardo. Adesso, grazie a Diva e Donna su cui sono state pubblicate le foto in compagnia del suo nuovo grande amore, la showgirl è uscita allo scoperto insieme a Eddy Siniscalchi. In tempi non sospetti, le prime segnalazioni sono arrivate alla corte della gossippara Deianira Marzano che ricevette delle loro foto, ma all’epoca ancora non era così pressante la voce.

Soltanto adesso sembra che le cose siano molto più serie di quel che si pensasse tra la Marini ed il manager finanziario ed immobiliare. La differenza d’età tra i due non sembra essere un problema insormontabile, tutt’altro: sembrano essere più affiatati che mai.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi beccati insieme: il bacio appassionato

La sfrenatissima showgirl è finalmente tornata ad amare, seppur un uomo molto più giovane di lei, che conta grandi amicizie come quella di Lulù e Jessica Selassié con cui è stato pizzicato più volte. Proprio le segnalazioni con le due sorelle principesse fece pensare ad un flirt con loro, non considerando che la vera storia è nata tra il manager ed un’altra gieffina.

Non molto tempo fa, Valeria Marini ha confermato di conoscere Siniscalchi a Novella 2000 cui affermò essere soltanto un amico: “La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso. Al di là di questo, però, niente più, quindi smentisco il gossip sul nostro flirt!”. Evidentemente col tempo quest’amicizia coltivata per bene è diventata qualcosa in più che piace ad entrambi visti e considerati i baci appassionati tra i due.