Uomini e Donne, ruba l’identità per tentare la truffa: il racconto sconvolgente – VIDEO

L’ex dama di Uomini e Donne è rimasta vittima di un furto di identità volto a portare a termine una truffa ai suoi fan: ecco il racconto sconvolgente della diretta interessata, che è riuscita a tornare in possesso dell’account Instagram.

L’ex dama arriva dalla recente delusione a Uomini e Donne. Tutto il pubblico la dava come favorita per la scelta finale, soprattutto per il feeling mostrato durante le esterne. Incredibilmente, l’italo-capoverdiana si è vista scartata proprio all’ultimo istante. Poco dopo l’uscita dalla trasmissione, ha fatto sapere di essere comunque contenta.

Lilli Pugliese, infatti, ha spiegato che due caratteri diversi come il suo e quello di Luca Salatino non avrebbero tenuto a lungo insieme. Non si è dunque scoraggiata e si è concentrata ancora di più sul suo lavoro di banconista in una pasticceria di Roma ed ha continuato a coltivare i suoi sogni, sentimentali e professionali.

Uomini e Donne, la sconvolgente truffa su Instagram

Alla fine di giugno, i numerosi fan di Lilli Pugliese si sono rivoltati contro la loro beniamina per una sponsorizzazione che non è proprio piaciuta. Dal proprio profilo Instagram, l’ex dama di Uomini e Donne invitava i suoi ammiratori ad investire i propri soldi in alcuni investimenti finanziari spericolati, spiegando di averci messo anche i suoi soldi.

Quello che si è capito subito dopo è che il profilo di Lilli Pugliese era stato hackerato. Un malintenzionato aveva carpito i dati di accesso all’ex dama di Uomini e Donne. Una volta entrato nel profilo Instagram, aveva cambiato la password, impedendole l’accesso. Per fortuna, nel giro di poco tempo è riuscita a riprendere possesso del suo account social.

Il racconto dell’ex dama dopo aver ripreso possesso dell’account social

Il primo a suonare l’allarme per quanto stava succedendo a Lilli Pugliese è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. L’ex dama di Uomini e Donne ha voluto spiegare con una serie di brevi video su Instagram cosa era davvero successo. Innanzitutto, si è detta delusa dai fan che avevano davvero creduto che lei potesse sponsorizzare delle truffe finanziarie.

Poi, ha anche aggiunto che lei non fa alcun investimento sui mercati finanziari, e mai le passerebbe per la testa di scrivere ai suoi fan invitandoli a farlo. Ha ribadito di continuare a lavorare come banconista in pasticceria e di investire i suoi soldi per avviare un marchio di moda. Ha quindi mostrato il profilo della persona che le avrebbe rubato l’identità.

Ecco il video in cui Lilli racconta la truffa subita:

Questo è il duro sfogo dell’ex dama di Uomini e Donne dopo aver ripreso possesso del suo profilo social:

Ecco una delle ultime creazioni stilistiche di Lilli Pugliese: