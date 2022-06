Un passo dal cielo 7, al via la rivoluzione: doloroso addio e altra super novità

Nel corso della prossima stagione di Un Passo dal Cielo 7 ci sarà una vera e propria rivoluzione: scopriamo il doloroso addio e le altre novità.

Manca poco alla messa in onda di Un Passo dal Cielo 7, che però subirà numerosi cambiamenti. Infatti dalla nuova stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione, tra addii ed altre novità: cosa sta succedendo.

Da diverso tempo è terminata la sesta stagione di ‘Un Passo dal Cielo‘, oramai affermata fiction della Rai. Infatti già stanno iniziando i preparativi della settima, dopo la prima che è andata in onda nel 2011. Gli ascolti da sempre sono sempre altissimi. Per tre stagioni il protagonista è stato Terence Hill, che ha interpretato il ruolo di Pietro. In seguito il testimone è passato a Daniele Liotti, che ha vestito i panni del capo ispettore Francesco Neri. L’ultima stagione si è chiusa proprio con Francesco che si è trasferito in Slovenia dopo la morte della moglie.

La sesta serie di episodi è terminata oramai da più di anno e tutti sono in trepida attesa per i nuovi episodi della settima stagione. Saranno diversi i cambiamenti, a partire dal protagonista con anche Daniele Liotti che abbandonerà il set. Ma continueranno ad esserci i personaggi storici come Gianmarco Pozzoli, alias Huber Fabricetti ed Enrico Ianniello, nei panni di Vincenzo Nappi. Promozione invece per Giusy Buscemi che assumerà un ruolo più centrale nei nuovi episodi. Andiamo quindi a vedere tutte le novità.

Un Passo dal Cielo 7, tutte le novità della nuova stagione: Giusy Buscemi assoluta protagonista

Per Giusy Buscemi è quindi pronto un ruolo centrale nei nuovi episodi de Un Passo dal Cielo 7. Infatti per l’attrice è un periodo felicissimo, visto che è in attesa anche del terzo figlio. Quando inizieranno le riprese l’attrice dovrebbe aver già partorito, e potrà tornare a recitare nel bellissimo paesaggio offerto dalle Dolomiti. Quindi non ci saranno problemi per l’attrice nella registrazione dei nuovi episodi dell’amata serie Rai.

Inoltre nel cast della settima stagione troveremo entreranno due nuovi protagonisti, ovvero Leonardo Pazzagli e Marco Rossetti. Proprio Rossetti ha interpretato Damiano Cesconi in Doc – Nelle tue mani, altra fortunatissima serie di Rai 1. Inoltre i nuovi episodi della settima stagione verranno registrati a fine agosto per poi essere trasmessi nella primavera del 2023. C’è quindi grande attesa per la settima stagione di Un Passo dal Cielo, con i fan pronti a gustarsi la settima serie di episodi.