TikTok, la coppia più amata del social si lascia: fan in lacrime per la rottura – FOTO

Una delle coppie più amate di TikTok è giunta al capolinea ed i fan sono disperati: è arrivata anche la conferma

Un amore reso pubblico sui social e tramontato dopo un bel po’ di tempo, la rottura della coppia ha fatto male anche ai fan, oltre che alle dirette interessate. Insieme hanno raccolto un gran numero di seguaci a loro molto affezionati.

Quando giovani coppie escono allo scoperto sui social è naturale anche avere un grande seguito di romantici che fanno il tifo per loro, come nel caso di Ariete e Jenny De Nucci. La cantante e l’attrice -resa famosa grazie alla sua partecipazione a Il Collegio- pare si siano definitivamente lasciate dopo un periodo di crisi.

La notizia era già nell’aria, specialmente quando Jenny, soltanto qualche giorno fa, ha pubblicato un video di TikTok in cui scriveva: “Se mi fai davvero molto male o mi manchi di rispetto ho la capacità di eliminarti completamente dalla mia memoria emotiva come se non ti avessi mai incontrato. Arrivo a non provare più niente e a rimuovere qualsiasi emozione o ricordo con te. Arrivo a perdere l’interesse per la tua persona in una maniera molto, ma molto profonda. È pesante? Certo, ma mai quanto chi conosce i tuoi traumi e ti fa sentire di essere capito e poi ti pugnala alla schiena, provocandoti altri traumi ovviamente”.

Ariete e Jenny De Nucci si lasciano: fan della coppia di TikTok in lacrime

Soltanto qualche ora fa, Jenny De Nucci ha vuotato il sacco su Instagram scrivendo: “Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po’ che volevo scriverlo ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi please rispettate questo momento“.

L’attrice ha anche spiegato che per lei non è bello rendere tutto noto sui social, ma è stata una scelta loro portare alle telecamere la loro storia: “Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo: ‘Amarsi in pubblico lasciarsi subito'”.