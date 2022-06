“Non è aria”, salta il matrimonio della protagonista indiscussa del GF Vip 6

Nozze saltate per la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del GF Vip che è stata molto chiara sul suo matrimonio

Entusiasmi in black out al GF Vip 6 perché la protagonista indiscussa della casa ha deciso di non sposarsi più. Non solo matrimonio, nell’intervista ha parlato anche delle due opinioniste che le hanno dato del filo da torcere.

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 6 ed ha anche catturato una buona parte del pubblico con il pepe portato in casa. L’ex Miss Italia è tornata a parlare al Magazine Chi dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia dei suoi vecchi compagni d’avventura: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma era un’amicizia a senso unico. L’ho scoperto nella Casa solo nella parte finale del percorso, poi fuori ne ho avuto conferma. Tornassi indietro, non le avrei mai e poi mai teso la mano e aperto il mio cuore. Mi ha deluso anche Giucas Casella, il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi, rispetto a tutto il cast”.

L’ex Miss Italia ha conservato considerazioni anche per le opinioniste che le hanno dato del filo da torcere: “Sarò sincera: non sono cinica. Ho letto che Sonia Bruganelli lo rifarà. Sono stata ospite della sua trasmissione I libri di Sonia e ho scoperto anche la sua parte dolce. Lei è perfetta”. Su Adriana Volpe che non sarà riconfermata, invece, ha ammesso: “Mi spiace per Adriana. Però questo mondo è così. Non sottovalutate il ruolo di opinionista, ci vogliono le pa**e. Io le ho, ma sono troppo emotiva ed empatica”.

Manila Nazzaro non si sposa più: il motivo della decisione

All’interno della casa del GF Vip, Manila Nazzaro ha spesso parlato del suo amore Lorenzo Amoruso e della possibilità di convolare a nozze. Proprio quando sembrava tutto fatto, l’ex Miss Italia ha smorzato ogni entusiasmo: “Non ci giriamo intorno. Non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà”.