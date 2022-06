No al Grande Fratello Vip: salta tutto proprio sul più bello!

Una delle protaogoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha detto ‘no’ al Grande Fratello Vip: rifiuto inaspettato per Signorini.

In queste settimane Alfonso Signorini sta allestendo la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per il presentatore però è arrivato un clamoroso rifiuto. Una protagonista dell’Isola dei Famosi ha scelto di non partecipare: i dettagli.

Dopo oltre trenta giorni in Honduras per l’Isola dei Famosi, in queste ore è tornata a Milano Pamela Petrarolo. Così la cantante, showgirl e coreografa italiana ha deciso di rilasciare un’intervista a Super Guida Tv. Qui Miss Please Don’t Go ha rivelato: “Dopo aver partecipato alla Fattoria avevo giurato a me stessa che non avrei fatto più un reality. Lasciare gli affetti è stato complicato anche perché il rischio del ripensamento è dietro l’angolo. In questi casi ti chiedi sempre se la decisione che hai preso sia stata opportuna”.

La Petrarolo ha quindi ripercorso le sue vecchie esperienze nei reality affermando: “Dalla mia partecipazione alla Fattoria è passato tanto tempo. All’inizio ero titubante perché la mia figlia più piccola ha due anni. La famiglia mi ha rassicurato però garantendomi che ce l’avrebbero fatta senza di me“. Inoltre nel suo futuro la coreografa non vede un altro reality, visto che avrebbe rifiutato anche la partecipazione al Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a veder le sue parole.

Grane Fratello Vip, arriva il rifiuto di Pamela Petrarolo: la rivelazione

Pamela Petrarolo ha quindi confessato che nel suo futuro, proprio non vede un altro reality. Almeno questa è la decisione per l’immediato futuro. La showgirl ha quindi affermato: “Ora mi vorrei riprendere. Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip prima che andassi all’Isola dei Famosi. Avevo partorito da quattro mesi e non ce l’ho fatta“. Però la coreografa non ha escluso un’altra partecipazione simile a Pechino Express o Tale e Quale Show.

Senza troppi giri di parole la Petrarolo ha quindi affermato: “Mi piacerebbe molto però partecipare a Pechino Express. Mi divertirebbe molto fare questa esperienza con Estefania. E poi il mio sogno rimane Tale e Quale Show” – ha poi concluso – “Ho fatto due e tre provini e sembrava ormai fatta. Ora vedremo se dopo questa esperienza all’Isola dei Famosi sarà più semplice“. La Petrarolo potrebbe quindi ripercorrere le orme di Stefania Orlando, che dopo il reality show ha partecipato anche al format di Carlo Conti vestendo i panni di Lady Gaga e Cher.