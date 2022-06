Icona di Sanremo sbarca al GF Vip 7: colpo sensazionale di Signorini. La prossima edizione del reality si preannuncia davvero scoppiettante

Ad impreziosire il parterre del programma di Mediaset dovrebbe esserci anche Orietta Berti, in qualità di opinionista. Dopo aver preso parte alle ultime edizioni del Festival ora la cantante Cavriago si lancia in una nuova esperienza.

Grandi manovre in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Si iniziano a svelare le mosse per la settima edizione del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Se per quanto riguarda i concorrenti c’è ancora un po’ di incertezza (diversi i nomi in ballo) la squadra che affiancherà il conduttore in studio è ormai del tutto definita. Ci sono stati dei cambiamenti rispetto a quanto visto lo scorso anno, visto che Adriana Volpe non sarà più presente in qualità di opinionista. In studio ritroveremo la confermatissima Sonia Bruganelli che farà spazio alla sua destra niente di meno che a Orietta Berti. La cantante emiliana ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura in Mediaset, dopo aver lavorato nell’ultimo periodo in Rai. Al fianco di Rovazzi ha ricoperto un ruolo simpatico e centrale nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo, raccogliendo anche un buon riscontro dal pubblico. Adesso sarà Signorini a poter giovare della sua simpatia e spontaneità. A riportare la bomba di “mercato televisivo” è stato il portale di Davide Maggio, grande esperto di tv.

GF Vip 7, colpo sensazionale di Signorini: Orietta Berti sarà la nuova opinionista

Per Orietta Berti nell’ultimo periodo c’è stato anche spazio sulle frequenze di Sky, con il programma “Finchè la barca va”.

Sarà la prima volta che il Grande Fratello Vip si affiderà ad un’opinionista del genere, avendo prediletto finora sempre altri tipi di figure. Nei programmi di Alfonso Signorini, al fianco della cantante di Cavriago ci doveva essere Giulia De Lellis, per creare una coppia in assoluto contrasto generazionale ma dal grande appeal. A quanto apre però, la scelta dell’ex protagonista di Uomini e Donne è saltata per ‘volontà superiori’, tanto da portare alla conferma di Sonia Bruganelli (apparsa restia al termine della scorsa edizione riguardo ad una sua conferma).

Orietta Berti è stata anche coach di The Voice Senior nonchè ospite fissa di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio nell’ultimo periodo e potrebbe rappresentare la carta vincente per la settima annata del GF Vip. Vedremo come la coppia di opinioniste riuscirà ad amalgamarsi, per il piacere del pubblico. Non resta che attendere il trascorrere dell’estate.