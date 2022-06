“Ho sofferto”, confessione inaspettata di Giulia Salemi: fan scossi

L’ex GF Vip 5, Giulia Salemi, si è aperta alla confessione di quello che per lei è una difficile verità. Ecco come si è comportata in alcune situazioni spiacevoli.

Giulia Salemi è stata una delle tante protagoniste del backstage del concerto di beneficienza di Fedez, Love Mi. L’influencer si è detta entusiasta riguardo questa bellissima esperienza, che ha avuto una partecipazione di pubblico straordinaria. Subito dopo, è andata alla clinica veterinaria Vezzoni, che si trova vicino Cremona.

La Salemi è andata a riprendere il suo cane, che ad aprile di era fratturato le zampine. Ha quindi spiegato di averlo portato in clinica alle 7 per l’ultima operazione di rimozione delle placche che il veterinario gli aveva messo a seguito dell’infortunio dell’animale. Il cane adesso ha il braccio fasciato e con i punti: servirà dunque un’ulteriore visita.

Giulia Salemi, arriva la confessione sulla popolarità

Mentre Giulia Salemi si coccolava il suo cane, L’Officiel Italia ha pubblicato l’intervista ed il servizio fotografico dell’influencer. Si è raccontata a 360°, spiegando di voler continuare a lavorare come presentatrice. Il suo sogno sarebbe quello di diventare una presentatrice 3.0 e di continuare con format come Salotto Salemi, trasmesso su Mediaset Infinity.

Il rapporto con Pierpaolo Pretelli va a gonfie vele. Lei ha spiegato che agli ultimi matrimoni a cui sono stati invitati è riuscita più di una volta a prendere il bouquet di fiori della sposa. La presa in giro del fidanzato è subito arrivata: “Ti sei tuffata come neanche Buffon, ma lo sai che più bouquet prendi e più cala la possibilità di sposarsi?“.

“Ho compreso quanto sia importante”: lo sfogo dell’influencer

Anche Giulia Salemi, che è una delle influencer italiane più amate, si è dovuta scontrare con gli haters e con i commenti poco carini che ha ricevuto sul web. Ha spiegato di aver dovuto imparare a separare le critiche distruttive da quelle costruttive, imparando a convivere con questo fenomeno tipico dei social network.

Giulia Salemi ha ammesso: “Tante volte mi è capitato di soffrire a causa di alcuni commenti negativi ricevuti. Quando succede evito di leggerli, perchè non è mai piacevole“. Ha anche spiegato che è completamente inutile cercare di discutere con gli utenti che ti odiano a prescindere, e peggiora solamente la situazione.

Ecco alcune foto del servizio fotografico di Giulia Salemi per l’intervista a L’officiel Italia: