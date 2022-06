“Vi svelo perché nascondo Giovanni Angiolini sui social”: Michelle Hunziker rivela tutto – VIDEO

La relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è ormai nota, ma i due non sono mai usciti insieme sui social: ecco perché

Dopo l’addio pubblico a Tomaso Trussardi, la conduttrice italo-svizzera ha ripreso in mano la sua vita ed ha provato a lasciarsi andare nuovamente, questa volta con un dottore. Tuttavia, la loro relazione non è mai stata sbandierata sui social.

La prima ad accorrere sulla scena di un nuovo amore che è sbocciato è stata la redazione di Chi Magazine che ha beccato Michelle Hunziker tra le braccia di un altro uomo, Giovanni Angiolini. Tutto è accaduto in fretta, nell’esatto periodo in cui si vociferava di un bel ritorno di fiamma molto romantico con il suo compagno di una vita, Eros Ramazzotti. L’idillio familiare è stato improvvisamente rotto dalle foto che ritraggono i due stretti e più affiatati che mai.

Una nota positiva è indubbiamente il sorriso della conduttrice italo-svizzera che mancava da un po’ e che è tornato ad essere splendente. Col passare del tempo, ogni certezza sul loro rapporto è stata confermata con diverse paparazzate, ma senza che nessuno dei due uscisse mai allo scoperto con una foto o una frase o un piccolo indizio sui social. Adesso Michelle Hunziker parla chiaro e spiega i veri motivi.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno insieme, ma la conduttrice non vuole sbandierarlo

Come spesso accade, Michelle Hunziker ha consentito ai suoi fan di farle delle domande cui ha risposto su Instagram. Come si evince da questa story pubblicata da lei stessa, un fan chiede: “Perché non condividi mai la tua vita privata? Risulteresti più vera secondo me”. Senza scomporsi, la conduttrice italo-svizzera è stata molto sincera con l’utente che le ha fatto la domanda e con tutti coloro che la seguono: “Sono solita a condividere tutto ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato affinché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei oppure trasmettere qualcosa di positivo”.

Un po’ di severità e chiarezza, un mix perfetto che ha fatto arrivare il messaggio forte e chiaro ai suoi fan: non vivrà l’ennesima relazione sbandierandola ai quattro venti, ancor meno ai media, non per il momento almeno.