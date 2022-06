Doc – Nelle tue mani, l’indiscrezione spaventa i fan: addio di Luca Argentero? Una clamorosa bomba che potrebbe sconvolgere la serie

E’ stata una delle fiction Rai più apprezzate dell’ultima stagione, grazie anche ad un cast davvero di livello. In futuro però c’è il rischio che il protagonista possa lasciare.

Di sicuro è stato uno dei programmi più seguiti nella scorsa stagione su Rai 1. Gli ascolti di Doc – Nelle tue mani sono stati a dir poco strepitosi, imbattibili per ogni rivale Mediaset e in grado di ritoccare precedenti record. Non male per essere una fiction nata con buone ambizioni ma non con tale aspettativa. In men che non si dica è stata annunciata un’altra stagione, che vedrà la luce nel 2023, con nuove storie e personaggi. Tra i protagonisti c’è Luca Argentero, uno dei più amati dal pubblico e architrave del successo sul pubblico. Secondo qualche clamorosa indiscrezione, però, la conferma dell’ex concorrente del Grande Fratello potrebbe non essere sicura al 100%.

La motivazione, secondo quanto riferito, sarebbe legata ad una volontà dell’attore piemontese di trascorrere più tempo con la propria famiglia, dopo diversi anni molto intensi e incentrati sulla carriera.

Doc – Nelle tue mani, possibile addio di Luca Argentero: cosa c’è di vero

Le riprese della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani sono previsti ad inizio 2023 e per vederla in onda bisognerà attendere almeno il prossimo Natale o l’inizio del 2024. Tutti sperano di poter seguire ancora le vicende amorose e professionali del dottor Andrea Fanti, interpretato da Argentero, vero faro della storia.

Con una media di ascolti di sei milioni e mezzo di spettatori, e picchi del 34% di share, la fiction di Rai 1 potrebbe sopravvivere anche all’addio della sua prima punta.

Esempi simili si sono vissuti in Rai in altri contesti, come quello di Don Matteo, con Terence Hill e con Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti. Se la volontà del dottor Andrea Fanti è quella di uscire di scena, nella tv di stato sperano di poter continuare comunque ad avere ottimi riscontri con il pubblico. Da qui al prossimo anno mancano comunque diversi mesi e non è escluso che alla fine si possa arrivare ad una soluzione differente.