Boom Sanremo, arriva anche Elisabetta Gregoraci all’Ariston? Annuncio ufficiale

Intanto che il Festival di Sanremo sembra essere lontano, Amadeus pensa a come renderlo perfetto: Elisabetta Gregoraci parla della sua partecipazione

La showgirl calabrese sul Palco del Teatro Ariston? Dopo Chiara Ferragni nella giornata di apertura e chiusura del Festival di Sanremo è bene aspettarsi altri colpi di scena dal conduttore e direttore artistico della kermesse.

Nonostante il Festival di Sanremo sembra molto lontano, Amadeus sta lavorando già -e neppure troppo sottobanco- per capire quali personaggi inserire al suo fianco durante le serate che vedranno i big in gara esibirsi. Difficile sostituire il poker dell’anno scorso con cinque donne che hanno incantato il palco del Teatro Ariston e tutto il pubblico da casa, ma annunciando Chiara Ferragni nella serata d’apertura e chiusura del Festival, il conduttore e direttore artistico ha fatto intendere di voler fare sul serio.

Adesso che Elisabetta Gregoraci è stata molto discussa a Mediaset, si è pensato anche ad un suo possibile intervento al fianco di Amadeus. Al Magazine Chi la showgirl calabrese ha svelato: “Sono stata vicina a Sanremo in passato, ora però sono già in tanti al Festival, hanno già iniziato ad annunciarli adesso. Questa sarà un’estate da trottolina, come sempre, sono provata ma felice”.

Elisabetta Gregoraci e l’amore: “I pretendenti non mi mancano”

Elisabetta Gregoraci è in attesa di risalire sul palco di Battiti Live di cui è ormai un’icona, ma nel frattempo c’è anche il lato privato da mettere in regola. Dopo il flirt con Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del GF Vip 6, salvo quest’ultimo poi portare fuori dal reality show Giulia Salemi, della showgirl calabrese non si è parlato molto, ma alle colonne del Magazine Chi ci tiene a rassicurare: “Devo dire che i pretendenti non mancano, qualcuno coraggioso per fortuna c’è ancora”.

A proposito della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, invece, la Gregoraci ha ammesso: “Il GF Vip mi ha permesso di farmi conoscere meglio. Tanta gente ancora oggi mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere con me quei momenti nella casa”.