Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, ben 7 addii: clamoroso ritorno in scena

C’è grande attesa per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore che vede tanti addii e nuovi ingressi: tutte le anticipazioni

In occasione dell’ufficializzazione dei palinsesti Rai è stato dato qualche spoiler sulla prossima edizione dell’amatissima fiction ambientato in un magazzino di Milano: tra gli addii ce ne sono alcuni molto dolorosi.

Una nuova stagione de Il Paradiso delle Signore partirà a settembre con Vittorio Conti che dovrà dividere la gestione del magazzino con la contessa che è riuscita ad estorcere con l’inganno le quote della struttura di Umberto Guarnieri. Adelaide di Sant’Erasmo non ha affatto buone intenzioni: la sua unica voglia è quella di vendicarsi di Flora Gentile che le ha portato via Umberto.

Come se la gestione in sé non fosse abbastanza complessa, Vittorio Conti si trova a dover gestire questa guerra tra Adelaide e Flora che potrebbe compromettere le sorti del magazzino. Fortunatamente, la contessa è affiancata da Matilde Frigerio di Sant’Erasmo che sembra avere un piglio da imprenditrice molto differente e con cui legherà particolarmente il Conti.

Arriveranno nuove Veneri, Clara Boscolo ed Elvira Gallo, e ci sarà una nuova assunzione anche maschile: Alfredo Perico che aiuterà Armando anche in ciclofficina, vista la sua passione per le biciclette.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, torna Gabriele Anagni: ci sono 7 addii

Per la settima edizione de Il Paradiso delle Signore ci saranno ben 7 tagli di ruolo che hanno fatto sbarrare gli occhi al pubblico. Si tratta di Caterina Bertone (Beatrice), Luca Bastianello (Dante), Neva Leoni (Tina), Luca Capuano (Sandro), Giulia Chiaramonte (Sofia), Luca Grispini (Nino) e Mariavittoria Cozzella (Dora).

Tuttavia, non c’è di che disperare perché la produzione ha già pensato come arricchire nuovamente il cast con Chiara Baschetti (nota principalmente per la fiction Mediaset L’isola di Pietro ed ex fidanzata dell’ex Velino biondo Elia Fongaro), Clara Danese, Elvira Camarrone e Gabriele Anagni. Quest’ultimo aveva già prestato il volto ad Alfredo qualche anno fa, nonché protagonista di una vicenda amorosa molto importante per la trama di Un Posto al Sole.