“Ho abortito a 17 anni”, rivelazione della stella del cinema italiano: nessuno lo sapeva

È la prima volta che ne parla ed in maniera dolorosa, ma senza rimpianti: la stella del cinema italiano racconta dell’aborto

Il giusto supporto morale e fisico, la consapevolezza nonostante l’età prematura e tanto coraggio: così la stella del cinema italiano è riuscita a superare quanto le è accaduto a soli 17 anni.

Una lista lunghissima tra piccolo e grande schermo, Isabella Ferrari è una stella del cinema italiano e fa parte della sua storia, ma prima di diventare una stimatissima attrice ha vissuto anche lei dei drammi che l’hanno inevitabilmente segnata in giovane età. Al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua carriera è stato tirata in ballo una scena di un film, Caos Calmo, su cui è stata molto dura: “Solo perché lui è Nanni Moretti ha fatto scandalo. Non c’è nulla di torbido in quella scena. Il vero scandalo è la notizia orribile delle restrizioni dell’aborto in USA. Pensavo: se tornassi indietro, rifarei quello che ho fatto”.

Cos’è che ha fatto Isabella Ferrari? L’attrice non si nasconde affatto e lo racconta per la prima volta a Valerio Cappelli: “Non ne ho mai parlato. Mi è capitato da ragazza. Ci ripenso con dolore, ma senza sensi di colpa. Prima della vita di un embrione viene la vita della donna. Io sono per quella libertà. Si rischierà di morire con gli aborti clandestini, è un tornare indietro orribile. Avevo 17 anni, troppo giovane, sentii che quel fidanzatino di Piacenza non poteva essere l’uomo della mia vita, ed è sempre una decisione femminile, per fortuna ero accompagnata da mia madre, non avrei saputo come affrontare la cosa”.

Isabella Ferrari e la sua vita privata: i tradimenti

Nell’intervista di Valerio Cappelli al Corriere della Sera, Isabella Ferrari ha parlato molto della sua sfera privata, toccando anche l’argomento tradimenti: “In passato si è tanto parlato di una mia storia d’amore, quando nel 1982 in una discoteca mi innamorai di Roberto Rossellini, ero così giovane e non pensavo si scatenasse quel putiferio. Lui era il fidanzato di Carolina di Monaco. Ho sofferto tantissimo l’infedeltà di alcuni fidanzati. Io ero molto bella, voluta, desiderata. E nello stesso tempo tradita brutalmente”.

Sulla sua giovinezza, poi, ha aggiunto: “Sono arrivata da Piacenza a Roma che ero minorenne, accompagnata da mio zio camionista. Papà commerciava in bestiame. Ho incarnato il sogno di mia madre. Non ho avuto il tempo di pensare a cosa mi sarebbe piaciuto fare. Sono stata trascinata dalla sua energia, portata con le unghie e con i denti, a 15 anni, a Miss Teenager Italia”.