Utenti in rivolta contro Vodafone: l’aumento dei prezzi è notevole

Ancora critiche nei confronti dell’operatore telefonico, il quale sembra aver lasciato a bocca aperta moltissimi utenti e abbonati

Di solito le maggiori compagnie telefoniche italiane sono solite lanciare promozioni eccellenti e molto convenienti con l’inizio dell’estate, così da reperire nuovi abbonati e soprattutto favorire chi va in vacanza senza fargli spendere cifre esose.

Ma l’estate 2022 potrebbe non essere così vantaggiosa come quelle passate. Soprattutto per quanto concerne gli utenti di Vodafone. Il noto operatore telefonico, che è molto utilizzato anche in territorio italiano, sta per regalare una brutta sorpresa.

Arrivano conferme concrete sull’aumento delle tariffe per quanto riguarda alcune delle proposte di telefonia ed internet targate Vodafone. Un incremento dei prezzi che sta già facendo protestare gli abbonati al provider, pronti anche a lasciare Vodafone e valutare nuovi operatori.

Tutto confermato: l’offerta Special 50 Giga aumenterà di prezzo per gli abbonati Vodafone

Tale rincaro riguarda in particolare una delle offerte migliori lanciate da Vodafone. Vale a dire la Special 50 Giga, dedicata ad utenti bisognosi di chiamare senza limiti e navigare su internet il più possibile.

Si tratta senza dubbio di una delle proposte ricaricabili più popolari per i clienti di Vodafone in Italia. Gli utenti possono scegliere questa tariffa in caso di portabilità da altro provider. Purtroppo però, tutti gli abbonati che hanno già sottoscritto nelle scorse la Special 50 Giga si troveranno ora a pagare sino a 2 euro al mese in più per il rinnovo. Il nuovo costo della ricaricabile è di 9,99 euro in caso di precedente costo pari a 7,99 euro. Il prezzo invece sarà pari a 8,99 euro per coloro che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

Una differenza di costi piuttosto evidente che non farà certamente piacere agli abbonati Vodafone. Prezzi in salita ma nessuna rimodulazione delle offerte, visto che resteranno a 50 i giga disponibili con cui navigare con tale promozione.

La differenza per il pagamento della Special 50 Giga di Vodafone è valida però solo per i vecchi clienti. Tutti coloro che attiveranno ex novo una promozione con il provider in questione potranno invece beneficiare di un costo bloccato nei primi sei mesi. Una regola fissa di Vodafone è quella di applicare tale sistema a tutte le tariffe low-cost per i nuovi abbonati almeno nel primo semestre di utilizzo.