Uomini e Donne, una delle protagoniste sotto attacco: “Non date retta, è una truffa”. Clamorosa svolta per uno dei volti più amati

in fondo è una storia che a Uomini e Donne succede ciclicamente: i tronisti cercano l’amore, i corteggiatori si propongono, arriva il momento della scelta e qualcuno rimane fregato. Ultimamente è successo anche a Lilli Pugliese, arrivata fino all’ultimo con Luca Salatino ma poi scartata a favore di Soraia Allam.

Una mancata scelta che paradossalmente, come successo in passato, potrebbe essere anche la sua fortuna. Perché sono molti i casi di ex corteggiatori richiamati da Maria De Filippi e dalla redazione di Uomini e Donne per fare i tronisti, potrebbe succedere anche a lei. La ragazza romana infatti a settembre potrebbe tornare come nuova tronista, o almeno così vorrebbe buona parte del pubblico.

Perché da quando è uscita dagli studi del dating show, Lilli ha visto crescere in modo costante i suoi follower sui social anche se lei è sempre stata molto discreta. Una popolarità in costante aumento che però si è trasformata in un boomerang perché una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne è finita sotto attacco.

Uomini e Donne, una delle protagoniste sotto attacco: arriva la spiegazione ufficiale

Non è la prima volta che un personaggio popolare finisce nel mirino di un hacker e questa volta è toccato a Lilli Pugliese che improvvisamente ha visto sparire moltissimi dei suoi follower. Inizialmente nessuno aveva capito cosa fosse successo, ma la spiegazione è stata chiara.

In messo alle sue Stories infatti improvvisamente sono apparsi dei messaggi strani, del tipo “ho depositato 1000 euro e ne ho vinti 6800”, oppure ancora “ho depositato e vinto, ti garantisco che puoi contare su di me”. Letti così, sembrava che fosse la stessa Lilli a postarli, o almeno a prestare il suo profilo per promuovere questo servizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lilli Pugliese (@lilli_pugliese_)

Invece era solo un modo per fregare i suoi follower. Come ha spiegato la stessa Lilli aprendo un nuovo profilo. Il suo infatti è stato hackerato e chiaramente quei post non provenivano da lei: “Non date retta alle storie che vengono postate nel mio vecchio profilo, è tutta una truffa. Io mi sto muovendo con tutta la procedura che viene fatta in questi casi”, ha scritto l’ex corteggiatrice scusandosi con chi non aveva capito cosa fosse successo. E ora lo sanno tutti.