Ultim’ora Ilary Blasi, è successo subito dopo la finale: pubblico spiazzato

L’edizione più lunga di sempre, ma non la più vista di sempre. Con la puntata finale che ha incoronato Nicolas Vaporidis come vincitore, l’Isola dei Famosi 2022 è andata in archivio. Non sappiamo ancora se tornerà anche il prossimo anno su Canale 5, ma sappiamo che cosa è successo a Ilary Blasi dopo la puntata.

Sono i numeri a determinare il successo o meno di un reality e quelli relativi all’Isola dei Famosi 2022 parlano chiaro. La puntata finale più vista del Grande Fratello Vip era stata quella della seconda edizione vinta da Daniele Bossari (5.569.000 spettatori e 30.92% di share) condotta dalla Blasi mentre quest’anno sono stati 3.659.000 spettatori (26.06% di share). Un anno fa l’Isola 2021 dopo lo stop per Covid aveva totalizzato 3.317.000 spettatori, con uno share del 22.97%.

E adesso che sono arrivati i dati degli ascolti tv di lunedì 27 giugno abbiamo la conferma. Su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi 2022 ha totalizzato 2.575.000 spettatori pari al 23.3% di share e ha vinto la serata. Su Rai1 il film Ben is back ha messo insieme 2.144.000 spettatori pari al 13.3% di share, su Italia 1 la serie Chicago P.D. 1.001.000 spettatori (6.6%) e su Rai 3 la replica di Repor 1.365.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%.

Ilary Blasi quindi saluta con un buon risultato anche se su livelli bassi e nonostante un buon lancio da parte di Paperissima Sprint che nel Prime Time ha registrato 3.027.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai 1 invece Techetechetè è stato visto da 3.100.000 spettatori con il 18.2% e su Rai 3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.255.000 spettatori pari al 7.4%. Su La7 invece Otto e Mezzo è piaciuto a 1.268.000 spettatori (7.4%).

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha coinvolto 3.637.000 spettatori (28.7%) e su Canale 5 Avanti un Altro! 1.989.000 con il 16.3% di share. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha chiuso con 536.000 (3.6%) e su Rete 4 Tempesta D’Amore ha centrato il 4.2% con 634.000 spettatori.

Nel Daytime Mattina su Rai 1 Uno Mattina Estate è stato visto da 709.000 telespettatori con il 16.5% di share mentre i debutto su Canale 5 di Morning News da 681.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 610.000 (15.5%) nella seconda. Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai1 Sei Sorelle ha totalizzato 1.149.000 spettatori (14.3%). Estate in Diretta informa 1.588.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 invece Beautiful 2.232.000 spettatori (19.3%), Una Vita 1.887.000 spettatori con il 18.2% e Un Altro Domani si porta con 1.500.000 spettatori per il 16.8%. Brave and Beautiful infine 1.536.000 spettatori (19.1%).