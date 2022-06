“È tutto finto!”, Edoardo Tavassi sotto accusa: il motivo

Arriva un’accusa molto forte ai danni di Edoardo Tavassi, concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi uscito per un infortunio

Ieri è finalmente terminata l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality appassionante di Canale 5 che ha inviato diversi vip naufraghi sulle isole dell’Honduras. A vincere l’edizione è stato l’attore romano Nicolas Vaporidis, tra i più stoici partecipanti.

I bookmakers avevano da tempo previsto la vittoria di Vaporidis, indicando solo un altro naufrago come possibile rivale fino alla fine. Ovvero Edoardo Tavassi, il ragazzo anch’egli originario di Roma che però si è dovuto arrendere nella penultima puntata.

Il Tavassi lunedì scorso ha abbandonato ufficialmente l’Isola per via di un infortunio piuttosto serio al ginocchio. La commovente decisione in diretta ed il saluto all’amica Mercedesz Henger avevano sorpreso un po’ tutti. Ma oggi, dopo la vittoria di Vaporidis, fuoriescono polemiche e commenti critici nei confronti di Tavassi.

Edoardo Tavassi ha finto l’infortunio? La teoria complottistica che rimbalza sui social

Un particolare ha colpito, durante la diretta dell’Isola dei Famosi di ieri lunedì 27 giugno, molti telespettatori. Ovvero le condizioni fisiche di Edoardo Tavassi, il quale una settimana fa si era detto molto dolorante e preoccupato per il proprio ginocchio.

edoardo è così infortunato che riesce anche a saltare 🥶🥶🥶🥶🥶 #isola pic.twitter.com/dJFOe4f17U — poliedrico (@salvatrash1) June 27, 2022

Ieri invece in diretta TV non ha dato grandi segnali di sofferenza. Tavassi è sembrato in buona salute accanto alla sorella Guendalina, non disdegnando entusiasmo, salti e balli per il gran finale dell’Isola. Insomma non proprio il ritratto dell’uomo scoraggiato e malconcio.

Sui social sono iniziate a circolare teorie complottiste sulle condizioni di Tavassi. In molti hanno mostrato scetticismo riguardo l’infortunio al ginocchio che lo ha tolto di mezzo dalla competizione. Addirittura c’è chi scrive che sia stato tutto un gioco della produzione: “È tutto finto, Edoardo salta in diretta con un presunto ginocchio rotto mentre Mercedesz è in palapa con il braccio fasciato. Potrebbe essere stato tutto combinato per far vincere Nicolas”.

L’idea secondo gli scettici è che l’abbandono di Edoardo Tavassi, unito alle eliminazioni di ieri al televoto di concorrenti forti come Carmen Di Pietro o Mercedesz Henger, siano stati scelti a tavolino per far vincere Nicolas Vaporidis.

Una teoria molto fantasiosa che non mette in buona luce né la produzione dell’Isola dei Famosi, né lo stesso Tavassi.