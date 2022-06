“Ho tradito e sono stata tradita”, Caterina Balivo esce allo scoperto: la crisi con suo marito

Caterina Balivo si è lasciata ad una serie di confessioni private che la riguardano lasciando senza parole le persone che la seguono

La conduttrice partenopea si è lasciata ad una lunga confessione sul suo rapporto matrimoniale e su vecchie relazioni che sono finite male. Nessuno si aspettava una tale ammissione da parte sua.

Dopo un lungo periodo in Rai con Detto Fatto ed a seguito della sua esperienza a Il Cantante Mascherato dove funziona molto bene come giudice insieme a Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Caterina Balivo si è trasferita su TV8 con un nuovo programma che la vede protagonista: Chi vuole sposare mia mamma?

Non è tutto perché a ridosso del mese di agosto, la conduttrice partenopea arriverà su Rai 2 con Help!: “Su Tv8, mamme separate si rimettono in discussione e il figlio può anche decidere per loro. Mentre Help parte dal presupposto che ogni giorno prendiamo trentamila decisioni, magari chiedendo consiglio a un amico, mentre qui i consigli arrivano da sconosciuti. Sono due progetti molto diversi, ma entrambi con un aspetto psicologico che mi piace da matti. Io vivo di emozioni, i programmi devo sentirli”.

Caterina Balivo si racconta: la crisi col marito e vecchi tradimenti

Al Corriere della Sera, oltre ad aver parlato dei suoi successi televisivi, Caterina Balivo ha avuto modo di approfondire la sua vita privata, in particolare modo, la crisi che l’ha vista protagonista insieme a suo marito: “Noi abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso, lui — fragile di salute — isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità. Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con loro”.

Tuttavia, la conduttrice partenopea è molto sicura del rapporto che la lega a Guido Brera da ormai 8 anni, ma nelle passate relazioni non ha vissuto appieno questa gioia e, a proposito di tradimenti ha ammesso: “Sia ricevuto che commesso. Ma mi dava una meta dirmi: con il padre dei miei figli sarà diverso. Eppure, figli non ne volevo. Poi, vedendo Guido fare il papà, ho scoperto che i weekend con i suoi bambini non mi pesavano”.