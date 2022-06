“Sono stanca di te”, confronto Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli sul matrimonio: epilogo a sorpresa. I due fidanzati hanno scherzato ancora sul proprio futuro

La domanda che tutti si fanno è: “Ma quando si sposano la Salemi con Pretelli?”. I due fidanzati ci hanno scherzato su ma hanno anche tirato fuori una notizia interessante a riguardo.

Bellissimi, dolcissimi, affiatatissimi, ma con una domanda ricorrente sulle future nozze. Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi tengono i fan con il fiato sospeso riguardo al proprio futuro dai tempi del Grande Fratello Vip. La loro unione faceva discutere già dentro la Casa di Cinecittà e ora ancora di più al di fuori. Un rapporto molto affiatato e condiviso attraverso i social, ma che per ora non sembra aver trovato il definitivo coronamento. I loro followers attendono con ansia la notizie dei fiori d’arancio ma sembra che non verranno accontentati a breve.

I due ragazzi sembrano non aver tanta voglia di affrontare l’argomento in pubblico, mantenendo alta la privacy almeno su questo.

Di recente però, l’influencer di origine persiana, durante il matrimonio degli amici Giorgia Venturini e Marco De Santis, si è ritrovata ad afferrare l bouquet lanciato dalla sposa, tra le risate e gli applausi generali. Un segnale che potrebbe lasciar presagire qualcosa, anche perchè lei stessa è apparsa piuttosto divertita dalla scena in questione.

Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli, il matrimonio è ancora lontano: botta e risposta in diretta

Per quanto riguarda Pierpaolo Petrelli l’argomento è ancora tabù, come testimoniato dalle risposte vaghe durante l’ultima puntata di Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

Incalzato dalle domande degli altri conduttori, il modello ha scherzato, fingendo di non aver sentito la domanda e che il segnale del collegamento non fosse buono.

Giulia Salemi a quel punto è intervenuta ricordando proprio la scena del bouquet.

“Lui è il primo che mi dice vai amore, prendilo! Io sono veramente stanca di te, poi quello non è nemmeno il mio secondo bouquet è il mio terzo bouquet!“. Una battuta tra il serio e il faceto che ha fatto capire piuttosto bene come la ragazza la pensi al riguardo.

“Ti sei lanciata che parevi Buffon – scherza Petrelli – Sai che c’ho una scaramanzia che più bouquet prendi più cala la possibilità di sposarti?“. A quel punto Giulia è sbottata: “Io sono veramente stanca di te!”.

Dopo questo botta es risposta le attenzione si sono spostate su Ignazio Moser, vicino anch’esso alle nozze con Cecilia Rodriguez. Chissà quale delle due coppie arriverà prima al grande passo…