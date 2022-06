Rivoluzione Tú sì que vales, chi se lo aspettava: arriva un altro volto di Amici

L’estate Mediaset prosegue con un grosso colpo per Tú sì que vales che vedrà protagonista un altro volto di Amici di Maria De Filippi

Maria De Filippi non lascia mai i suoi ragazzi senza impegni e, anche dopo il talent show, si prodiga affinché possano avere un ruolo. Anche quest’anno si è assicurata che uno dei suoi allievi avesse un posto insieme a lei nel talent show di Canale 5.

Una completa rivoluzione tra le poltrone di Tú sì que vales secondo quanto annunciato dall’esperto di gossip Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Il talent show è in onda dal 2014, in Italia, ed ha visto la presenza fissa di Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, a loro si sono aggiunti altri personaggi del mondo dello spettacolo -e non solo- che hanno passato tanti anni in compagnia dei pilastri della trasmissione.

Nonostante i fan siano ormai affezionati a tutti coloro che ruotano attorno al programma attualmente, come Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, sembrerebbe che per la prossima edizione Mediaset possa fare una grande spazzata e lasciare a casa qualcuno di loro, mettendo in gioco uno dei cantanti della scorsa edizione di Amici.

Tú sì que vales pesca da Amici di Maria De Filippi: pronto un posto per Albe

Stando alle indiscrezioni date da Amedeo Venza, sembrerebbe che per la prossima edizione di Tú sì que vales, Maria De Filippi abbia pensato ad Albe. Il cantante della scorsa edizione di Amici, fidanzato con la ballerina Serena, pare non abbia avuto grandi proposte da un punto di vista musicale, pertanto, grazie al suo estro si è pensato di dargli un ruolo differente, magari come quello che Giulia Stabile ha avuto l’anno scorso.

L’indiscrezione riguarda anche coloro che gli lasceranno la poltrona, perché sembrerebbe che Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Teo Mammucari siano in partenza. Ben 4 nomi molto forti che potrebbero lasciare il programma, ma non sarà soltanto Albe a sostituirli, perciò resta da capire su chi punterà la produzione per rendere ancora più forte lo show.